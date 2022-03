Švedska bo prebivalcem zaradi podražitev velikodušno priskočila na pomoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedska vlada je danes objavila načrt za 1,32 milijarde evrov vreden sveženj pomoči, namenjen prebivalcem zaradi naraščajočih cen, ki so posledica ruske vojaške invazije na Ukrajino. Cene energentov so namreč poskočile v nebo.

Predlagani paket pomoči vsebuje začasno znižanje dajatev na bencin in dizel, enkratno minimalno izplačilo v višini tisoč kron (95 evrov) vsem lastnikom avtomobilov, enomesečno subvencioniranje elektrike za lastnike domov v osrednjem in jugovzhodnem delu Švedske ter začasno zvišanje pomoči za kritje stanovanjskih stroškov za najrevnejše družine.

Cene goriva na Švedskem so med najvišjimi na svetu, in sicer se gibljejo na ravni okoli 21 kron (1,99 evra) za liter bencina in 25 kron (2,385 evra) za liter dizla.

Če bo parlament paket pomoči odobril, bo v veljavo vstopil 1. junija.

Nemška tiskovna agencija dpa je medtem poročala, da so se cene življenjskih potrebščin na Švedskem februarja zvišale najbolj po septembru 2008, ko so medletno poskočile za 4,4 odstotka. Medtem ko je bila inflacija januarja na letni ravni pri 3,7 odstotka, je bila februarja že štiriodstotna.

Inflacija, merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin oz. CPIF, pa je februarja na letni ravni z januarskih 3,9 odstotka porasla na 4,5 odstotka. To je največ po letu 1993, ko se je država spoprijemala s hudo gospodarsko krizo.

Elektrika se je na letni ravni podražila za 14 odstotkov, hrana za 3,6 odstotka, oblačila pa za pet odstotkov.

Analitiki zaradi posledic ruske invazije, ki v februarski izračun še ni bila vključena, v prihodnjih mesecih pričakujejo še občutnejše povišanje cen.