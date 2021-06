Vrtovec bi na mariborskem letališču postavil logistični center

"Vlada se je danes seznanila z idejnim konceptom razvoja območja Letališča Edvarda Rusjana - Smart Hub Maribor in sprejela sklepe za njegovo izvedbo. Zaradi odličnega prometnega in geografskega položaja območje predstavlja naravno lokacijo za multimodalni logistični center," je tvitnil infrastrukturni minister.

Idejni koncept predstavlja podlago za nadaljnje načrtovanje in umeščanje ideje v prostor. Do l.2025 bo Smart Hub MB na 50ha površin, l.2030 pa na 630ha.Tako bo SHM postal pomemben logistični center za severnojadranska pristanišča. Logistika je priložnost za Maribor in okolico 2/2