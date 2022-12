Vodenje TSmedia prevzema Igor Gajster

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igor Gajster ima več kot 20 let izkušenj na področju prodaje oglasnega prostora na različnih medijih. Foto: Bojan Puhek

Družbo TSmedia, ki je med drugim izdajateljica drugega najbolj branega spletnega medija v Sloveniji, Siol.net, bo Igor Gajster vodil prihodnja štiri leta. Na položaju bo nasledil Irmo Gubanec, članico uprave Telekoma Slovenije, ki so jo nadzorniki na položaj imenovali oktobra do imenovanja novega direktorja.

Gajster ima več kot 20 let izkušenj na področju prodaje oglasnega prostora na različnih medijih, v celotni karieri je deloval v Skupini Telekom Slovenije. Svojo kariero je začel v prodaji oglasnega prostora v takratnem podjetju SiOL, kjer je kasneje prevzel vodenje prodaje ključnim kupcem. Leta 2012 se je kot namestnik direktorice prodaje pridružil novonastali televiziji Planet TV, leta 2019 pa kariero nadaljeval v družbi TSmedia, kjer je bil odgovoren za področje prodaje.

"TSmedia bo še naprej usmerjena v razvoj novih inovativnih digitalnih produktov, s čimer bomo oglaševalcem in drugim partnerjem tudi v prihodnje zagotavljali napredne storitve in priložnosti za nagovarjanje različnih ciljnih skupin. Skupaj s sodelavci bomo utrjevali in nadgrajevali položaj TSmedie na slovenskem medijskem trgu ter dokazali, da smo multimedijsko podjetje, ki lahko zadovolji oglaševalske potrebe še tako zahtevnega naročnika," je ob imenovanju poudaril Gajster.

S svojim dozdajšnjim delovanjem in izkušnjami ima odličen uvid v medijski prostor, nadaljnji razvoj družbe TSmedia pa bo temeljil predvsem na krepitvi spletnega medija Siol.net, zunanjih digitalnih zaslonov (DOOH), poslovnega imenika Bizi in ciljanega TV-oglaševanja na platformi NEO Telekoma Slovenije.

TSmedia je edino podjetje v Sloveniji, ki na enem mestu združuje več digitalnih platform (splet, mobitel, TV- in zunanji zasloni), prek katerih uporabnikom posreduje vsebino. Tako povečuje doseg svojih medijev, se razlikuje od preostalih ponudnikov in zaokrožuje ponudbo na področju digitalnega oglaševanja. Poleg spletnega medija Siol.net pod svojim okriljem združuje tudi vstopno točko v slovenski splet – najdi.si, poslovnega asistenta Bizi, uradni Telefonski imenik Slovenije, kontaktni center 1188 in eno od največjih mrež zunanjih digitalnih zaslonov v regiji.