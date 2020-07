Vlada imenovala nove nadzornike 2TDK

Vlada je na dopisni seji odpoklicala štiri člane nadzornega sveta projektnega podjetja 2TDK in za obdobje petih let imenovala nove. Predsednik nadzornega sveta je postal Robert Rožič. V javnosti se ob tem pojavljajo informacije, da naj bi menjavi nadzornikov sledila še menjava uprave z Dušanom Zorkom na čelu, piše STA.

Z mesta članov nadzornega sveta je vlada odpoklicala predsednika Mateja Pirca, ki je sicer odstopno izjavo podal že v ponedeljek. Prav tako je vlada odpoklicala Pirčevo namestnico Emilijo Placer Tušar, Črtomirja Remca in Damijana Brulca, navaja STA.

V nadzornem svetu projektnega podjetja, ki bdi nad projektom Drugi tir med Divačo in Koprom, bosta kot predstavnika infrastrukturnega ministra po novem sedela Andrej Špenga in Peter Pungartnik, kot predstavnika finančnega ministrstva pa Iztok Černoša in Robert Rožič. Zadnji bo tudi predsednik nadzornega sveta, so zapisali na vladi. Matej Čepeljnik bo do izteka mandata kot predstavnik ministrstva za infrastrukturo nadaljeval funkcijo, so še dodali po pisanju STA.

Bo menjavi nadzornikov sledila še menjava uprave?

V medijih se ob menjavi nadzornega sveta sicer pojavljajo ugibanja, ali bo sledila tudi menjava uprave projektnega podjetja z Zorkom na čelu. Pri največjem infrastrukturnem projektu v državi je sicer zadnje tedne v ospredju vprašanje, kako bi podjetje 2TDK v razpis za glavna dela, ki je že v teku, upoštevalo evropske smernice pri javnem naročanju. Prav tako še ni jasno, ali bo 2TDK obstala kot samostojna družba ali pa jo bo vlada premaknila pod okrilje Slovenskih železnic, kot so nakazali v koalicijski pogodbi, še piše STA.