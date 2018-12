Vlada imenovala Marka Tišmo za neizvršnega direktorja DUTB

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je v vlogi skupščine za neizvršnega direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) danes imenovala Marka Tišmo, ki bo mandat nastopil v petek. Tišma je nadzornik Term Olimia, bil je tudi direktor Večera in zaposlen v NKBM, omenjali so ga tudi kot kandidata za člana uprave v Slovenskem državnem holdingu (SDH).

Člane upravnega odbora se sicer imenuje za pet let, vendar se zaradi konca življenjske dobe DUTB, ki je napovedan za 31. decembra 2022, tudi mandat novega neizvršnega direktorja končuje s tem datumom, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Prejšnji teden odpoklicali Juharta

Vlada je že prejšnji teden iz upravnega odbora DUTB odpoklicala predsednika Miha Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. Razlog je zgodba s prodajo zemljišča za tovarno družbe Lonstroff v Logatcu.

V upravnem odboru sta trenutno poleg Juharta neizvršna direktorja še Mitja Križaj in Juan Barba Silvela, izvršni direktorji pa so Imre Balogh, ki je glavni izvršni direktor, ter Andrej Prebil in Jože Jaklin.

Kot smo poročali na siol.net, je Barba Silvela v začetku novembra odstopil in naj bi bil delo pripravljen opravljati še tri mesece.