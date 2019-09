Veščine, ki nam močno pomagajo krojiti kariero

Skozi vsa leta izobraževanja pridobimo trde veščine, kot so znanja s področja informacijske tehnologije, prava, financ, medicine, projektiranja, elektrotehnike … Še tako strokovno podkovan vodja pa mora imeti ali zgraditi določene mehke veščine, da lahko uspešno upravlja kader.

Strokovna znanja in spretnosti pridobimo s praktičnim usposabljanjem med študijem in jih med poklicno kariero obogatimo z dodatnimi tehničnimi in specialističnimi znanji. Trde veščine so tudi lažje dokazljive in merljive, je pa res, da jih morajo zaposleni zaradi tehnološkega razvoja stalno izpopolnjevati in prilagajati razmeram na trgu.

Nepogrešljive lastnosti, ki iz strokovnjaka zgradijo pravega vodjo

Na podlagi strokovnih kompetenc si na trgu poiščemo ustrezno zaposlitev, kjer se moramo izkazati tudi z dobro razvitimi mehkimi veščinami, da sploh lahko ustrezno delujemo v delovnem okolju.

Mehke veščine so nepogrešljive spretnosti, brez katerih v medosebnih odnosih ne moremo delovati. Navezujejo se na osebne lastnosti človeka in na intuicijo. Večinoma niso rezultat izobraževalnega procesa. Na srečo je neko stopnjo občutljivosti za druge ljudi mogoče pridobiti z ustreznim treningom.

Ko začutimo sočloveka, lahko usmerjamo razmerja med seboj in poskrbimo za prijetno delovno vzdušje. Še posebej za vodstvene delavce je izjemno pomembno, da stalno razvijajo komunikacijske sposobnosti in spretnosti v delovnem okolju.

Mehke veščine vključujejo sposobnost vodenja, empatije, komunikacije in poslušanja, občutek za bonton, reševanje konfliktnih situacij, sposobnost vključevanja v delovne skupine in navezovanje stikov, pogajalske sposobnosti, veščine javnega nastopanja, prilagodljivost, čustveno stabilnost ...

Gre za sprejemanje raznolikosti, komunikacijske sposobnosti, čustveno inteligenco in osebnostne spretnosti. Zato se moramo med pripravami na določen poklic naučiti spremeniti odnos do sebe in drugih, in sicer s pomočjo ravnanja s čustvi.

Kje začeti svoje poslovno potovanje?

Razvoj mehkih veščin, ki so bistvene za uspešno vodenje in upravljanje, je mogoč na študijskih programih, ki so osredotočeni na poslovanje v domačem in mednarodnem okolju.

Visokošolski študijski program management na Visoki šoli za poslovne vede B2 je inovativen in praktično naravnan program, ki pomaga razviti poslovne in upravljavske kompetence.

To so nujni elementi za uspešno kariero tako v domačih kot tujih poslovnih sistemih ali pri ustanavljanju lastnega podjetja. Program je bil zasnovan za usposabljanje nove generacije poslovnih strokovnjakov, ki bodo vodili prihodnost mednarodnih podjetij in organizacij.

Kot v laboratoriju: učenje ob realnih primerih

Program je zasnovan tako, da so študenti soočeni z realnimi poslovnimi položaji, tudi prakso in del študijskega programa lahko opravljajo v tujini. Tako lahko kar najbolj izkoristijo učno okolje in programske vsebine, ki jim dajo mednarodni in globalni pogled.

Program management ponuja znanje in spretnosti za uresničitev vaših idej za začetek vašega poslovnega potovanja. Pomagali vam bomo razviti resnično podjetniško miselnost in vas vodili v procesu uspešnega uvajanja vaših poslovnih idej v realno okolje.

Model poučevanja na Visoki šoli za poslovne vede B2 povezuje teorijo s prakso na vseh področjih programa, tako študentje razvijejo spretnosti, ki jih potrebujejo za vodenje podjetij in organizacij.

Spoznali bodo svoje prednosti in slabosti kot vodje ter razširili razumevanje obsega poslovanja podjetja – od strategije in financ do trženja in vodenja.

Zakaj izbrati študij prav na B2 Visoki šoli za poslovne vede? Praktična naravnanost študija.

Uporabno znanje : programi so nastali kot odgovor na potrebe gospodarstva.

: programi so nastali kot odgovor na potrebe gospodarstva. Prijazen čas in sistem predavanj: študij se izvaja po sklopih, predavanja so praviloma dvakrat na teden od 17. do 20. ure.

študij se izvaja po sklopih, predavanja so praviloma dvakrat na teden od 17. do 20. ure. Osebni odnos: med temeljnimi vrednotami šole je prijaznost. Šola zagotavlja tudi dostopnost visokošolskih učiteljev prek forumov in elektronske pošte. Iz prve roke:





Na Visoki šoli za poslovne vede B2 lahko izbirate med naslednjimi študijski programi:

Vsi programi trajajo tri leta. S 180 kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS omogočajo mednarodno primerljivost in priznavanje znanj v tujini, usposobljenost za delo po študiju in dobro podlago za njegovo nadaljevanje.

Programa druge bolonjske stopnje trajata dve leti. Programa s 120 kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS omogočata mednarodno primerljivost in priznavanje znanj v tujini.