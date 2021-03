Velik dan za gospodarstvo: podpisali pogodbo za dela na drugem tiru #video

Danes je velik dan za slovensko gospodarstvo, za razvoj logistike in koprskega pristanišča, je ob podpisu pogodbe za glavna dela na drugem tiru med Črnim Kalom in Koprom poudaril infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Prisotni so na dogodku ponovno podčrtali prednosti infrastrukturnega projekta in zasaditev prve lopate napovedali za maj.

Drugi tir bo na odseku med Črnim Kalom in Koprom gradil Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin. Oddali so ponudbo v višini 224,7 milijona evrov. Na današnjem dogodku so ob prisotnosti ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca pogodbo podpisali generalni direktor 2TDK Pavel Hevka, direktor družbe 2TDK Iztok Černoša in direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli.

"Vsak evro dvakrat obrnjen"

"Današnja sreda je za vse nas prav posebna," je poudaril Hevka in dejal, da mineva pet let od ustanovitve projektnega podjetja 2TDK. Generalni direktor se je sicer zavezal, da nepotrebnih aneksov pri projektu ne bo, lahko pa se zgodi, da bodo pri gradnji odkrili kakšno kraško jamo ... "Pa še tak aneks bom podpisal s tresočo roko," je poudaril.

Morebitnih aneksov se je dotaknil tudi minister in dodal, da bo sam storil vse, kar je v njegovi moči, da bo projekt voden transparentno in "da bo vsak evro dvakrat obrnjen". Zagotovil je, da preplačil ne bo. "Končno, bi lahko rekli," je sicer Vrtovec po pisanju STA pospremil podpis pogodbe in dodal, da smo projekt predolgo čakali. Današnji dan je označil za velik dan za slovensko gospodarstvo, za razvoj logistične dejavnosti in razvoj Luke Koper.

Foto: STA

Izpostavil je tudi pomen sodelovanja z zalednimi državami. "Luka Koper in drugi tir nista strateškega pomena le za nas, ampak tudi za zaledne države," je poudaril. Če zgradimo drugi tir, odženemo pa države vzhodne in srednje Evrope, nam nova povezava po ministrovih besedah ne bo prav nič pomagala.

Direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli pa je izrazil zadovoljstvo, da bo družba sodelovala pri tako edinstvenem projektu, ki velja za trenutno največji in najzahtevnejši infrastrukturni projekt pri nas. "V konzorciju s turškima partnerjema združujemo izkušnje z velikih infrastrukturnih projektov s poznavanjem domačega trga ter se zavezujemo, da bodo dela na odseku Črni Kal–Koper izvedena strokovno, kakovostno in natančno," je dejal po poročanju STA.

Šest predorov v skupni dolžini 7,7 kilometra

Po Mugerlijevih besedah izvedba projekta v takšnem obsegu in s slovenskim izvajalcem kot vodilnim partnerjem v konzorciju ne bo le pripomogla k izhodu slovenskega gospodarstva iz krize po pandemiji koronavirusa, ampak bo vsem deležnikom pri gradnji prinesla znanje, izkušnje in reference za nadaljnje projekte.

Gradnja odseka sicer predvideva izgradnjo šestih predorov v skupni dolžni 7,7 kilometra ter viaduktov Gabrovica v dolžini 452 metrov in Vinjan v dolžini 647 metrov. Ob Kolektorju CPG bo nastopal turški partner Yapi Merkezi, ki ima največ izkušenj na področju železniške infrastrukture, metrojev in mestnih projektnih sistemov. Kot so pojasnili v Kolektorju, so pred skoraj štirimi leti realizirali Evrazijski predor – podmorski avtocestni tunel, ki povezuje azijsko in evropsko stran Istanbula.

Foto: STA

Tudi drugi turški partner v konzorciju, podjetje Özaltin, se po navedbah Kolektorja uvršča med vodilne družbe na področju gradbeništva v Turčiji. Deluje na različnih gradbenih področjih, od gradnje jezov do mostov in avtocest, od tovarn do turističnih objektov. V letu 2016 so v uporabo predali viseči most Osmangazi v dolžini 2682 metrov.

V izvedbi projekta bodo po Mugerlijevih besedah sodelovali tudi drugi slovenski gradbinci, med drugim Pomgrad, SŽ – Železniško gradbeno podjetje, Kolektor Koling. V Kolektorju CPG ocenjujejo, da bo pri izvedbi odseka med Črnim Kalom in Koprom delovalo več kot 250 gradbenih strojev in različne gradbene mehanizacije ter najmanj 350 gradbincev ter preostalih strokovnjakov.

2TDK je sicer omenjeni konzorcij podjetij izbral tudi za gradnjo prvega sklopa železniške povezave od Divače do Črnega Kala, za katerega so oddali najugodnejšo ponudbo v višini nekaj nad 403,6 milijona evrov, a to odločitev izpodbija neizbrani Strabag. V 2TDK se nadejajo, da bo revizijski zahtevek rešen čim prej, Hevka pa je napovedal, da bo pogodba za ta del podpisana kmalu, piše STA.