Velenjčani proti selitvi uprave Gorenja v Ljubljano, bojijo se za službe #video

"Smo proti selitvi uprave Gorenja v Ljubljano!" S temi besedami velenjski župan Bojan Kontič poziva predsednika vlade Marjana Šarca, naj prepreči selitev ponosa Šaleške doline. "Gorenje je tudi naš gospodarski steber, saj zaposlujejo kar tretjino prebivalstva," pojasnjujejo Velenjčani v protestnem pismu. In da to pomeni še dodatno centralizacijo sistema. Gorenje jim sporoča: smo zasebna družba, v naše odločitve se država in občina ne moreta vmešavati.

Gorenje je steber gospodarstva Šaleške doline, poleg proizvodnje in razvoja, ima v lasti tudi gostinske obrate - na primer Hotel Pako.

"Včasih je treba poslušati lokalno skupnost in njihove želje"

Zato je informacija o selitvi uprave v Ljubljano, v srce zadela velenjsko občino. "Nobena gospodarska družba ni država v državi. Mi smo prepleteni tako s kadri, izobraževanjem, na drugi strani pa davki, tudi s pomočmi gospodarstvu, včasih pač pride trenutek, ko je treba gospodarstvu pomagati. Takrat smo država in lokalna skupnost vedno zaželeni, včasih pa je treba tudi poslušati lokalne skupnosti in njihove želje," pravi Iztok Mori, direktor občinske uprave Velenje.

Gorenje: Ne gre za selitev, ampak novo podjetje

Gorenje odgovarja, da ne gre za selitev uprave, temveč za vzpostavitev novega podjetja, ki bo sedež Hisensa v Evropi in bo nudilo storitve za vse Hisensove družbe v Evropi.

A štiri tisoč zaposlenih, skoraj tretjina Šaleške doline, ki vsakodnevno napolnijo Gorenjevo parkirišče, je v negotovosti. Razočarani so tudi v sindikatu. "Pričakovanja so bila velika, zato je zdaj v tem trenutku razočaranje toliko večje. Ni se naredilo toliko veliko na prihodkih, kolikor se dela samo na zniževanju stroškov," pravi Žan Zeba iz sindikata SKEI Gorenje.

Bojijo se, da bi proizvodnjo selili drugam

Kitajski Hisens je klicni center že prestavil v Srbijo, varovanje bi namesto 39 zaposlenih varnostnikov zdaj opravljala zunanja služba. Proizvodnja bi kljub selitvi uprave ostala v Velenju, pravijo. "Lepo se sliši, ampak bojim se, da si nekdo želi, da se to loči od proizvodnje, umakne od nas. Na koncu si bo nekdo izračunal, da proizvodnjo zapreš, prestaviš drugam, mogoče celo kar na Kitajsko. Nam je v interesu da je tu čimveč služb, razvojnikov, tehnologije," dodaja Zeba.

Foto: Ana Kovač

Gorenje: Smo zasebna družba, pozivi niso legitimni

Tega si želijo tudi na občini, zato apel Šarcu in Počivalšku. Čeprav Gorenje pravi, da so družba v stoodstotni zasebni lasti, zato pozivi premierju, naj se vmešava v poslovne odločitve zasebne družbe, jim nasprotuje ali poskuša nanje kakorkoli vplivati, niso ne utemeljeni in ne legitimni. "Želimo si, da ostane uprava tukaj, da ostane tukaj razvojni center, predvsem pa si želimo, da bi Gorenje izpolnilo tiste obljube, ki so jih dali pred letom in pol, in da bi bila tukaj zgrajena tovarna televizorjev in da bi prišlo do dodatnih zaposlitev ljudi," pravijo na občini.

Zaposleni že razmišljajo o drugih službah

Tudi v sindikatu si želijo si, da bi skupaj spisali zgodbo o uspehu, a si želijo tudi pojasnil odgovornih. "Zaradi te negotovosti, ker ljudje nimajo pravih informacij, ker se širijo dezinformacije o slabih stvareh, ljudje razmišljajo, da bi šli v drugo podjetje, da bi si iskali novo službo, kar me žalosti, glede na to, da so bile napovedi zelo perspektivne. Mi bomo ves ta kader rabili," še pravi sindikalist Zeba.

S premierjeve pisarne se na apel še niso odzvali, kitajski Hisense pa zdaj za skupno mizo vabijo tako delavci, kot občina - v želji po pojasnilih, kaj bo z Gorenjem, ki bo naslednje leto praznoval 70 let, morda v Ljubljani.