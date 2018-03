Vaši prvi koraki letošnje pomladi

Prihaja čas vsesplošnega prebujanja. Ne samo narava, iz zimskega spanca se prebuja tudi naše telo, ki je bilo v kratkih zimskih dneh sprogramirano na upočasnjeno funkcijo. Z daljšimi in lepšimi dnevi pa se naš motor, tudi zahvaljujoč hormonom, ki spet prevzemajo naše počutje (predvsem serotonin in dopamin), spet spravlja v pogon. Hormona sreče nas bosta napolnila s pozitivno energijo in željo tako po gibanju kot po iskanju novih življenjskih izzivov.

Prebudite svoje telo v petih korakih

#Napolnite z vitamini in minerali: Obogatite svojo prehrano s svežo zelenjavo in sadjem. Izogibajte se težki in mastni hrani. Bodite disciplinirani in si privoščite pet obrokov dnevno.

#Prečistite svoje telo: Pomlad je čas za razstrupitev telesa, ki smo ga pozimi preobremenili s težjo hrano. Pomagajte si s kapljicami rožmarinovega olja.

#Bodite aktivni: Poslušajte svoje telo in hormone sreče, ki bodo vplivali na vaše počutje. Spravite se v pogon – najprej z zmerno vadbo, potem pa še z novimi izzivi.

#Preženite stres: Dolga zima pri nekaterih poveča tesnobo in vsesplošno slabo počutje. Uprite se jima z novim življenjskim slogom.

#Poskusite nekaj novega: To je ključ do novega začetka in pozitivnega nadaljevanja leta. Prepustite se novostim in dopustite, da vas včasih pri odločitvah vodi instinkt. Mogoče je čas za pomembne življenjske korake, iskanje alternativnih možnosti za boljši življenjski slog ali preizkušanje novosti, ki vas obkrožajo. Da, tudi ob skodelici dobre hrane ali ob večjih prelomnicah, kot je poroka.

Poiščite nekaj zase: na pomladno obarvanem Celjskim sejmu

Če želite letošnjo pomlad začeti s pravim korakom in celostnim pregledom nad novostmi, ki vas obkrožajo, potem tretji marčevski konec tedna obiščite Celjski sejem, kjer so pripravili pravi pozdrav pomladi in združili najuspešnejše sejme v en konec tedna.

Na sejmišču se bo hkrati odvijalo kar šest sejmov: 23. sejem Flora, 17. sejem Poroka, 14. sejem Altermed, 41. ApiSlovenija, 3. festival hrane in pijače Kulinart ter 3. Festival kave Slovenija.

17. in 18. marca je čas za obisk Celjskega sejma Na sejmišču se bo predstavilo več kot 480 razstavljavcev iz Slovenije in tujine. Sejme bo mogoče oba dneva obiskati med 9. in 18. uro, v Celjskem sejmu pa vabijo obiskovalce, da si dnevni program dogajanja, ki pomembno sooblikuje sejme, pred obiskom ogledajo na www.ce-sejem.si in www.festivalkaveslovenija.si.

Iščete nasvet za bolj zdrav življenjski slog?

Potem boste na Celjskem sejmu nedvomno našli nekaj zase. Letos bo namreč potekal že 14. sejem Altermed, ki znova prinaša skoraj sto predavanj in predstavitev najboljših mojstrov zdravega življenja. Na svoj račun bodo prišli vsi, ki se želijo seznaniti z novimi zdravilnimi tehnikami, zdravim kuhanjem in superhrano za svoje dobro počutje in vitalnost.

Izpopolnite svoje znanje o kulinariki

Vsi gurmani in iskalci alternativnih možnosti v kulinariki boste na Celjskem sejmu 17. in 18. marca prišli na svoj račun kar trikrat: na 3. festivalu hrane in pijače KULINART, na FESTIVALU KAVE Slovenija in na sejmu APISLOVENIJA.

Kulinart prinaša pestro ponudbo domače in mednarodne kuhinje. Predstavili se bodo ponudniki lokalno pridelanih in domačih izdelkov, vinarji, pivovarji in kmetije iz vseh delov Slovenije.

Obiskovalci bodo lahko izbirali med različnimi mesninami, olji, v ponudbi bodo burgerji in izdelki iz čilija. Obeta se velika ponudba različnih vin, piva, sokov ter slovenskih in tujih žganih pijač.

Na 3. FESTIVALU KAVE SLOVENIJA kot osrednjem dogodku na področju kave v Sloveniji bodo na svoj račun prišli mojstri in ljubitelji tega napitka. Obeta se največja izbira različnih vrst in blagovnih znamk kave ter najboljše opreme za profesionalno rabo in pripravo kave doma, na festivalu bo v živo prikazano praženje kave. Obiskovalci bodo lahko okušali kave različnih kavorodnih regij sveta, se podučili o tehniki vlivanja mleka (Latte art), različnih tehnikah priprave kave doma in v gostinstvu ter izvedeli vse o čiščenju in pravilni uporabi kavnih aparatov.

41. ApiSlovenija, ki ga Celjski sejem pripravlja v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), vam bo v pomoč pri iskanju odgovorov na številna vprašanja s tega področja. Sejem prinaša predstavitev dobrih čebelarskih praks in ekološkega čebelarstva ter širok izbor čebelarske opreme, medu in izdelkov iz medu. Predstavili se bodo inovatorji, del dogajanja bo tudi razstava mednarodnega natečaja čebelarske fotografije ČZS 2018. Med letošnjimi novostmi so predstavitve slovenskih občin s področja apiturizma, apiterapije in drugih aktivnosti s področja čebelarstva.

Ste pripravljeni na nov življenjski korak?

Ste med tistimi, ki boste v prihodnjih mesecih dahnili usodni da? Potem ne smete zamuditi dogajanja na tradicionalnem poročnem sejmu POROKA, ki prinaša top poročne trende, vrhunske kreacije na modni brvi, sejemske ugodnosti ter ideje in nasvete za popolni poročni dan. Na sejmu bo že osmo leto zapored velika promocijska razstava poročnih šopkov, s katero želita Celjski sejem in Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS promovirati slovenske cvetličarne in njihovo kreativnost. Paša za oči pa bosta zagotovo tudi vrhunski modni reviji poročnih oblek. Manekenke in manekeni se bodo letos pomešali med obiskovalce in jim tako maksimalno približali predstavljene kreacije.

To je nedvomno najboljši kraj, kjer boste izvedeli vse o najnovejših trendih na področju porok – od oblek in prstanov do prefinjene pogostitve.

Čas je za nove izzive – tudi na vrtu

Vrtičkanje se vztrajno vrača v naš vsakdan in prav na sejmu FLORA boste nedvomno pridobili vso potrebno znanje.

Razstavljavci na Flori napovedujejo ugodne nakupe najboljših semen, sadik in zelišč, sadnega in okrasnega drevja, izbirati bo mogoče med trajnicami in enoletnicami, eko sadikami zelenjave in eko dišavnicami. Bogato razstavno ponudbo sejma Flora, ki prinaša tudi opremo za vrtnarjenje in vrtno mehanizacijo, ponudbo loncev, korit in okrasnega posodja, zemlje, substratov, mineralnih in organskih gnojil ter sredstev za varstvo rastlin, bodo dopolnjevale še aktualne delavnice, predavanja in svetovanja za strokovno javnost in ljubitelje. Prava paša za oči pa bodo zagotovo tudi razstave tekmovalnih izdelkov mladih cvetličarjev, vrtnarjev in aranžerjev, ki se bodo na tradicionalnih državnih tekmovanjih letos pomerili že v petek (dan pred uradnim odprtjem sejmov). Tema tekmovanja mladih vrtnarjev je Velikonočni vrt.