V Ženevi minimalna plača 21 evrov na uro

V Ženevi bo minimalna plača po novem znašala 23 frankov oz. dobrih 21 evrov na uro. Uvedbo minimalne plače, ki je po navedbah švicarskih medijev najvišja na svetu, so namreč v nedeljo na referendumu podprli volivci. V Sloveniji je povprečna minimalna plača precej nižja.

Švica na nacionalni ravni nima določene minimalne plače, volivci pa so leta 2014 zavrnili pobudo, da bi jo uvedli. Uvedbo minimalne plače so doslej že dvakrat zavrnili tudi prebivalci Ženeve. Pandemija covida-19 pa je očitno spremenila razmišljanje, saj je tokrat 58 odstotkov volivcev v kantonu predlog podprlo. Ženeva s tem postaja tretji od 26 švicarskih kantonov, ki ima uvedeno minimalno plačo, povzema STA.

Sindikati: Nemogoče je dostojno živeti s plačo manjšo kot 21 evrov na uro

Sindikati, ki so sprožili pobudo za minimalno plačo, trdijo, da je v Ženevi nemogoče dostojno živeti s plačo manj kot 23 frankov na uro. To znese dobrih 4000 frankov (3785 evrov) za polni delovni teden. AFP dodaja, da najemnina za dvosobno stanovanje v Ženevi znaša najmanj 3000 frankov (okoli 2800 evrov), kava pa stane štiri ali pet frankov (3,70 oz. 4,60 evra), povzema STA.

Minimalna plača v Sloveniji znaša za letošnje leto 940,58 evrov. Delavcu je treba izplačati minimalno plačo ne glede na število ur v mesecu, če je zaposlen za polni delovni čas. Če predpostavimo, da je v enem mesecu v povprečju 174 delovnih ur, minimalna plača v Sloveniji znaša 5,4 evra na uro.

Glasovanje o minimalni plači je bilo v nedeljo le eno od mnogih nacionalnih, regionalnih in lokalnih vprašanj, o katerih so odločali Švicarji. Na nacionalni ravni bi tako lahko uvedli očetovski dopust, in sicer bi novopečenim očetom pripadalo dva tedna plačanega dopusta. Končni rezultati še niso znani, delni pa kažejo, da je uvedbo tega podprlo 57 odstotkov ljudi.