V ZDA najmanj brezposelnih v zadnjih 50 letih

Letna stopnja brezposelnosti se je v ZDA januarja v primerjavi z decembrom znižala za 0,1 odstotne točke na 3,4 odstotka, kar je najnižje v več kot 50 letih, je danes objavilo ministrstvo za delo. Delodajalci so ustvarili 517 tisoč neto novih delovnih mest, kar je prva rast po petih mesecih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Število novih delovnih mest se je v primerjavi z decembrom skoraj podvojilo. Kot navaja AFP, to v času še vedno zelo visoke inflacije ni najboljša novica, saj bo večje povpraševanje po delovni sili od ponudbe še naprej zviševalo plače.

Januarja so zaposlovala predvsem podjetja v gostinskih in prostočasnih dejavnostih, strokovnih in poslovnih storitvah ter zdravstvu.

Povprečna urna postavka se je januarja zvišala za 0,3 odstotka na 33,03 dolarja (30,06 evra).