Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzorni svet Luke Koper je na predlog kadrovske komisije za novega člana uprave za petletno mandatno obdobje soglasno imenoval Roberta Rožaca. Se pa na današnji seji niso odločili za imenovanje drugega člana uprave in predsednika uprave družbe, je po seji povedal predsednik nadzornega sveta Franci Matoz.

Nadzorniki so sklenili, da do 19. novembra podaljšajo rok kadrovski komisiji, da opravi razgovore s preostalimi kandidati za člane uprave. Seja kadrovske komisije na to temo se bo nadaljevala 24. novembra, je dodal Matoz.