V Švici preiskujejo nekdanjega šefa financ Adrie Airways

Na dan prihajajo nove podrobnosti o domnevno spornem dogajanju pred stečajem letalskega prevoznika Darwin Airline, ki je julija 2017 končal v rokah Adrie Airways, le nekaj mesecev zatem pa razglasil stečaj.

Tožilstvo v švicarskem kantonu Ticino je odkrilo, da je Darwin Airline v le nekaj tednih po tem, ko je dobil novega lastnika, na račun podjetja v tujini nakazal okoli 1,6 milijona evrov. S tem naj bi poravnal stroške prenove blagovne znamke in preimenovanja družbe v Adria Airways Switzerland.

Nekateri indici kažejo, da je bil denar iz pozneje propadlega letalskega prevoznika namenjen za krpanje likvidnostnih lukenj v Adrii Airways. Ob prevzemu je imel namreč Darwin Airline na bančnih računih okrog 11 milijonov evrov, tega denarja pa ob stečaju ni bilo več na računih.

Denarna nakazila, ki so se zgodila v avgustu in septembru 2017, so po ugotovitvah preiskovalcev končala v rokah podjetja, ki uradno ni bilo povezano z nemškim skladom 4K Invest, lastnikom Adrie Airways. Ali je šlo za običajno poslovno prakso ali za namerno izčrpavanje letalske družbe, še preverjajo.

V imenu Nemcev vodil finance Adrie Airways

Pod drobnogledom tožilstva sta se zaradi domnevno spornih nakazil znašla nekdanja direktorja, ki sta družbo Darwin Airline vodila v drugi polovici leta 2017, torej po prihodu Adrie Airways v njeno lastništvo, so poročali švicarski mediji.

Heinrich Ollendiek, nekdanji prvi mož Darwin Airline, je bil pred tem finančni direktor v Adrii Airways. Foto: LinkedIn Za koga gre, uradno ni znano. Po naših informacijah pa je eden od osumljenih Heinrich Ollendiek, ki je bil pred prevzemom vodenja Darwin Airline več kot leto dni finančni direktor Adrie Airways. V Luganu je preživel tri mesece, torej ravno v času omenjenih nakazil.

Ollendiek je bil več kot desetletje pomemben del vodstvene ekipe nemške skupine 4K Invest, saj je zasedal ključne funkcije v številnih družbah, ki so delovale pod njenim okriljem. Po fiasku v Švici se je poslovil od 4K, danes pa vodi finance nemške spletne trgovine Appelrath Cüpper.

Nekdanja direktorja Darwin Airlines sta osumljena več kaznivih dejanj, od nepravilnosti pri upravljanju družbe do goljufive povzročitve stečaja. Oba očitke ostro zavračata in vztrajata, da je bil stečaj posledica drugih dejavnikov, ne izčrpavanja.

Redkobesedni so tudi v Adrii: "Od švicarskih organov nas ni nihče obvestil o preiskavi. Če nas bodo, bomo seveda v celoti sodelovali. Očitkov švicarskih organov ne moremo komentirati, saj jih ne poznamo. Insinuacije o domnevnih nepravilnostih zgolj beremo v medijih in slišimo v izjavah članov poslovodstva v prejšnjem lastništvu."

Pravnik z Malte, ki uradno ni povezan s 4K

Odgovor na vprašanje, kje je končalo 1,6 milijona evrov iz Švice, se skriva v Sloveniji.

Kot kaže, je Darwin Airline denar nakazal na račun ljubljanskega podjetja STBE, ki je bilo v lasti dr. Stefana Beulertza, pravnika z Malte. Najdemo ga na koncu zapletene lastniške verige 4K Invest, lastnika Adrie.

Podjetje STBE je v letu 2017 "na trgu zunaj EU" po naših podatkih ustvarilo 1,6 milijona evrov prihodkov. Številke se povsem ujemajo z zneskom, ki ga je Darwin Airline plačal za uporabo blagovne znamke Adria.

Nakazila so se sicer izvedla ravno v času, ko je bila Adria v likvidnostnih težavah. Ali je podjetje STBE denar, ki ga je dobilo od družbe Darwin Airline, nakazalo naprej Adrii, ni mogoče preveriti.

Na papirju kupil blagovno znamko in služil milijone

Kot smo razkrivali na Siol.net, je podjetje STBE konec leta 2016, manj kot leto dni po nemškem prevzemu, od Adrie Airways odkupilo njeno blagovno znamko. Kupnine zanjo ji nikoli ni plačalo, temveč je Adrii za uporabo blagovne znamke zaračunavalo licenčnino, ki se je odštevala od kupnine.

V resnici je bil glavni cilj Nemcev rešitev Adrie pred stečajem, saj so s prodajo blagovne znamke umetno zvišali vrednost njenega premoženja in posledično tudi kapitala. Konec lanskega leta se je zgodba ponovila. Adria je blagovno znamko dobila nazaj, s tem pa so spet povečali njen kapital in jo rešili pred insolventnostjo.

Holger Kowarsch, glavni izvršni direktor Adrie Airways Foto: STA

Podjetje STBE je v začetku letošnjega leta izpeljalo dokapitalizacijo Adrie in v njen kapital vložilo blagovno znamko. Posledično je pravnik Stefan Beulertz z Malte postal nekaj več kot 50-odstotni lastnik našega nacionalnega letalskega prevoznika.

Ob tem se zastavlja vprašanje, ali je bila Adria ob prodaji in ponovnem najemu blagovne znamke oškodovana. Ostala je namreč brez pomembnega dela premoženja, čez čas pa bi morala celo plačevati za uporabo lastne blagovne znamke.

Bo Adria preživela zimo?

Dogajanje v Švici je torej neposredno povezano s težavami nemškega sklada v Sloveniji. Kot smo razkrili, je Adria v velikih težavah, iz katerih se bo očitno stežka rešila. Še posebej v prihajajoči zimski sezoni. O tem je bilo govora tudi na sestanku v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca, ki ga je pred dnevi obiskal prvi mož Adrie Holger Kowarsch.

Glavna težava je izguba, ki je bila v minulem letu ena od najvišjih v zgodovini družbe. V preteklosti, ko je bila Adria še v državni lasti, so luknje v bilancah krpali s prodajo letal in drugega premoženja, zdaj pa je rezerv zmanjkalo. Poleg tega imajo več kot očitne težave s prepričevanjem ključnih partnerjev, naj jim odobrijo daljše plačilne roke.

Nemci so vse stavili na dogovor z Rusi, ki naj bi jim zagotovili nova letala in tudi denar za rešitev slovenskega letalskega prevoznika pred črnim scenarijem. Toda pogajanja so propadla, Rusi pa so kot razlog za umik iz posla navajali negotovo finančno stanje Adrie.

Na ugledu družbe so velik madež pustile tudi zamude, odpovedi poletov in številne zahteve prizadetih potnikov po izplačilu odškodnin, s katerimi se je lani borila Adria Airways.