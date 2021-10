V središču Zagreba stavkali vozniki Uberja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so stavkali nekateri vozniki Uberja, ker je podjetje zamujalo z izplačili za opravljeno delo.

Okoli dva tisoč voznikov Uberja je danes po trditvah organizatorja stavke za tri ure prenehalo opravljati prevoze, poroča Index. Kot je dejala predstavnica sindikata delavcev na digitalnih platformah Iva Filipović, so se za stavko odločili, ker je podjetje Uber zamujalo z izplačili za opravljeno delo. "Ne gre za osamljen dogodek. Že večkrat so zamujali z izplačili, vendar nikoli toliko časa, zato smo se odločili za stavko," je dejala Filipovićeva, ki je hkrati poudarila, da so danes vozniki po tednu dni vendarle dobili svoj denar. Uber sicer voznikom zasluženi denar pošilja enkrat tedensko.

"Žal nam je, da smo morali poseči po tako skrajnih ukrepih, vendar se počutimo kot digitalni sužnji," je še poudarila Filipovićeva, ki je izpostavila tudi pomanjkanje komunikacije podjetja z vozniki. Po njenih besedah je bilo s predstavniki podjetja nemogoče priti v stik. "Dobivali smo samo avtomatizirane odgovore prek aplikacije," je poudarila Filipovićeva in dodala, da kljub protestu z njimi v stik še vedno ni stopil nihče iz podjetja.

Iz Uberja so za hrvaške medije pojasnili, da je bila zamude pri izplačilih posledica napake v bančnem sistemu.