V Šiški bi lahko zrasla še ena stanovanjska soseska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba NLB Leasing v likvidaciji je izdala javno povabilo za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup poslovno-stanovanjskega kompleksa nepremičnin in zemljišč ob Celovški cesti v Ljubljani. Gre za sedem parcel na naslovih Celovška cesta 50, Milana Majcna 4 in 6 v skupni izmeri 4.704 kvadratnih metrov. Del stavb je porušenih, del jih še stoji, zemljišče pa predstavlja zaključeno celoto.

Prednost območja je, da je kljub bližini središča mesta ravno prav odmaknjen od največjega vrveža. Leži v neposredni bližina parka Tivoli, Šišenskega hriba in Rožnika.

Potencial za 150 novih stanovanj

Skladno z veljavnim občinskim prostorskim načrtom (OPN) je na teh zemljiščih mogoča gradnja 14 nadstropnih stolpnic (pritličje + medetaža + 11 nadstropij + 2 etaži stanovanj s terasami). Pod objekti je dovoljena gradnja štirih kletnih etaž za parkirišča. Podrobnejšo gradnjo mora sicer še določiti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Območje ima razvojni potencial za 149 stanovanj in 1.700 kvadratnih metrov poslovnih prostorov. V kletnih etažah je predvidenih 360 parkirnih mest.

Foto: Bojan Puhek Urbanistični pogoji določajo, da morajo biti poslovne dejavnosti umeščene ob Celovško cesto, stanovanja pa v zaledje območja. Tu je treba obvezno umestiti vrtec, pri tem pa upoštevati potrebe tamkajšnjega obstoječega vrtca po dodatnih zunanjih igralnih površinah.

Prodajalec molči

Izhodiščna cena znaša 1,75 milijona evrov, k čemur je treba prišteti še plačilo 22-odstotnega DDV. Rok za oddajo pisnih ponudb je 3. junij.

Iz družbe NLB Leasing so nam sporočili, da postopka zbiranja ponudb ne morejo komentirati, ker je ta v teku. Prav tako niso hoteli komentirati svojih morebitnih aktivnosti ali odločitev, če prodaje ne bo.

Foto: Bojan Puhek Nepremičninska družba Metropola IN je že konec leta 2017 za svoje potencialne investitorje naredila grobo oceno tržne vrednosti zemljišča. Takrat so ocenili, da bi stroški gradnje omenjenega projekta znašali 28 milijonov evrov. Na trgu bi pred dvema letoma lahko zanj iztržili 33,5 milijona evrov oziroma realizirali okoli 20-odstotni donos na investicijo.

"Ker so se stroški gradnje in tudi neto prodajne cene v zadnjih dveh letih dvignili za okoli 20 odstotkov, bi v današnjih razmerah dosegli podoben donos," je povedal Roman Prskalo iz Metropole IN. Kljub temu jim investitorjev ni uspelo prepričati.

Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek