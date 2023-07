V Sij Acroniju zaradi poškodbe opreme za več mesecev ustavljajo del proizvodnje

Podjetje Sij Acroni bo zaradi večje poškodbe glavnega motorja valjavskega ogrodja v vroči valjarni predvidoma za tri mesece ustavilo pomemben del proizvodnje. Kot so sporočili iz skupine Sij, pod okrilje katere sodi Sij Acroni, je do poškodbe opreme prišlo prejšnji teden, poškodovanih ni bilo, gospodarska škoda pa bo velika.

"Dogodek bo povzročil začasen izpad proizvodnje ter večjo gospodarsko škodo v poslovanju družbe Sij Acroni in Skupine Sij. Skupina in družba imata sklenjeno ustrezno zavarovanje za tovrstna tveganja," so zapisali v sporočilu za javnost, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Izredni dogodek po njihovih zagotovilih ne bo vplival na pravočasno izpolnjevanje obveznosti izdajatelja ali družb Skupine Sij.

"Glede na visoko razpoložljiva likvidna sredstva ter dobre poslovne rezultate skupine v lanskem letu, ki so se nadaljevali tudi v prvi polovici letošnjega, bo skupina še naprej normalno izpolnjevala svoje obveznosti," so sklenili.