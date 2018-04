V Premogovniku Velenje za 17. april napovedali stavko

Stavkovni odbor Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je za 17. april napovedal dvourno opozorilno stavko v delu Premogovnika Velenje in v delu družbe HTZ. Stavkovni odbor SDRES je odločitev o tem sprejel že 28. marca. V odboru ocenjujejo, da doslej s socialnim dialogom niso dosegli želenega in da jih delodajalec namenoma ne upošteva.

Kot so danes sporočili iz SDRES, se je stavkovni odbor za opozorilno stavko odločil po pogovoru z zaposlenimi.

Napovedano dvourno opozorilno stavko bodo v torek, 17. aprila, izvedli v Premogovniku Velenje v treh organizacijskih enotah, in sicer proizvodnja in priprave, jamska strojna služna in jamski transport ter jamska elektro služba.

V invalidskem podjetju HTZ Velenje bodo stavko izvedli v organizacijski enoti oskrba in urejanje transportnih naprav. Stavkali bodo v prostorih delodajalca, in sicer ob točno določenih urah v vseh treh izmenah.

Stavkovni odbor bo v skladu z voljo delavcev v preostalih organizacijskih enotah, v katerih stavka še ni napovedana, to napovedal najpozneje pet dni pred dnevom, določenim za njen začetek, so še sporočili iz sindikata.

Med predlaganima sporazumoma uprave in sindikata prevelika odstopanja

SDRES je 11. januarja vodstvu Premogovnika Velenje in hčerinske družbe HTZ poslal več zahtev in nato opravil več pogajalskih sestankov.

Strani sta pripravili vsaka svoj predlog socialnega sporazuma, a so v začetku marca v SDRES ocenili, da so med predlaganim sporazumom uprave in njihovim predlogom odstopanja prevelika.

Kot je sporočil sindikat, je medtem stavkovni odbor izločil nekaj stavkovnih zahtev, saj so v procesu pogajanj dosegli, da sta delodajalca že izplačala del plače iz naslova delovne uspešnosti.

Nekatera nesoglasja so že uskladili

Prav tako se izboljšujejo zadeve glede zaščitnih sredstev in delovne opreme. Tudi na področju načrtovanja kadrov je napredek, saj so in bodo delavci prejeli ustrezne pogodbe o zaposlitvi za dela, ki jih dejansko opravljajo.

Sprostila se bodo tudi napredovanja, prav tako je sindikat pristal, da se o določenih stavkovnih zahtevah pogajajo skupaj vsi socialni partnerji v okvirju pogajanj za kolektivne pogodbe, navaja sindikat.

Sindikat bo pravico iskal tudi na sodišču

Ob tem SDRES ugotavlja, da je glede zahtev, ki se nanašajo na dolgove iz preteklosti, utopično nadaljevati poganja v socialnem dialogu.

Kot navaja, je zadnji "priročen inštrument zavlačevanja, izkoriščanja, brzdanja nezadovoljnih delavcev", zato sindikat napoveduje iskanje pravice na sodišču.

Glede na aktualne razmere v Skupini Premogovnik Velenje in energetiki pa stavkovni odbor meni, da je treba stopiti korak naprej in od odgovornih zahtevati določena pojasnila in zagotovila.

Prav tako je po navedbah SDRES treba zagotoviti enake pravice za vse delavce, kot sta regres in delovni čas.