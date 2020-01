V Novem mestu smo izvedeli, kakšne bodo tovarne prihodnosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gre za novomeško podjetje TPV, ki avtomobilske dele proizvaja za Volvo in BMW. Ima več kot 1.200 zaposlenih, lani pa so imeli 150 milijonov dobička. Na že tradicionalnem dnevu inovacij so danes sicer predstavljali, kakšne bodo tovarne prihodnosti.

Letošnji že sedmi dan inovativnosti so v podjetju TPV posvetili tovarnam prihodnosti. Kaj sploh so tovarne prihodnosti? ''V procese vpeljujemo strojni vid 3D, lasersko tehnologijo, tehnologijo, ki temelji na kontroli s pomočjo glasu,'' je pojasnil Krunoslav Šimrak, direktor razvojno-prodajnega sektorja v TPV.

''Vse to se povezuje v eno celoto. Uporablja se tudi vedno več umetne inteligence, računalnik nekatere stvari sam predvideva vnaprej,'' pa je dodal Marko Gorjup, direktor TPV Group.

Ali delavcev ne bomo več potrebovali?

Povedano poenostavljeno. Prva industrijsko revolucija je prinesla parni stroj, drugo je zaznamovala iznajdba elektrike. V tretji smo dobili računalnik, v zadnji, četrti, pa se vse vrti okoli informacijske tehnologije in avtomatizacije. Pa to pomeni, da delavcev v tovarnah ne bodo več potrebovali?

"Ne, pravzaprav ne. Zanimivo je, da se bodo delavci lahko odločali sami," je povedala Myriam Jahn, direktorica družbe Q-laud, strokovnjakinja na področju interneta stvari.

Ker bodo procesi avtomatski, bodo namesto z rokami delavci delali z možgani. Boštjan Piletič, eden od nagrajenih inovatorjev, pa je poudaril še nekaj pomembnega. ''Trenutno te operacije izvajajo ročno, so ponavljajoče in lahko tudi izredno zahtevne v serijski proizvodnji. S tem rešujemo tako finančne kot ergonomske zadeve."

V Brežicah gradijo tovarno prihodnosti

In če se vrnemo k vprašanju z začetka, kaj so inovacije. "Samo poglejte mobilne telefone nekoč in danes," je dejala Jahnova. "Iphone je veliko bolj zabaven," je ponazorila.

Tovarno prihodnosti 4.0 podjetje gradi v Brežicah, stala bo 49 milijonov evrov, prinesla bo najmanj 50 delovnih mest. Pogledi pa so usmerjeni tudi v prihodnost, v peto industrijsko revolucijo. O njej bomo lahko govorili, ko se bosta človeška in računalniška inteligenca združili.