V Nemčiji se je zgodil velik padec cen nepremičnin

Padec cen nepremičnin je bil še posebej izrazit v največjih nemških mestih. V primerjavi s preteklimi tremi meseci so se cene znižale za 1,5 odstotka, kar je sicer manj kot v predhodnih dveh četrtletjih, ugotavlja Destatis.

V Berlinu, Hamburgu in Münchnu so bila stanovanja v drugem četrtletju cenejša za 9,8 odstotka glede na drugo četrtletje lani, družinske hiše pa za 12,6 odstotka. Manjši padec cen so zabeležili izven večjih mest, kjer so se stanovanja pocenila za sedem odstotkov, družinske hiše pa za 8,1 odstotka.

Cene stanovanjskih nepremičnin v Nemčiji sicer že od konca lanskega leta padajo, kažejo podatki Destatisa. V zadnjem četrtletju lani so se znižale za 3,6 odstotka, v prvih treh mesecih letos pa za 6,8 odstotka.

Upad povpraševanja pod pritiskom visokih obrestnih mer

Padec cen nepremičnin je posledica manjšega povpraševanja zaradi visokih obrestnih mer za posojila. Zaradi tega je Vonovia, vodilno podjetje za stanovanjske nepremičnine v Nemčiji, že odložilo načrte za gradnjo 60 tisoč stanovanj.

V družbi izpostavljajo tudi visoke stroške gradnje, ki so po besedah ​​tiskovne predstavnice narasli z okoli tri tisoč evrov na kvadratni meter na okoli pet tisoč evrov na kvadratni meter.