V Italiji zaradi zvišanja cen preiskujejo sedem energetskih podjetij

Italijanski varuh konkurence zaradi sumov o nezakonitem zviševanju cen elektrike in plina preiskuje sedem podjetij. Zaradi dvigov cen naj bi višje položnice prejelo več kot 2,6 milijona potrošnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so po poročanju AFP danes sporočili iz organa, preiskujejo družbe Enel, Eni, Engie, Hera, A2A, Edison in Acea. Sedmerica, ki skupno oskrbuje več kot 80 odstotkov trga, naj bi cene elektrike in plina zviševala brez upoštevanja 9. avgusta izdane vladne uredbe za omilitev podražitev.

Če jim bodo sporno ravnanje dokazali, bodo morala podjetja cene znižati nazaj na ravni, veljavne pred 10. avgustom.

Italijanski varuh konkurence je podobno preiskavo že prej sprožil proti družbam Iren, Dolomiti Energia, E.ON in Iberdrola.

Italijanska vlada je za blaženje energetske draginje sprejela več ukrepov, prihodnje leto pa namerava blaženju energetske draginje nameniti skupno 21 milijard evrov, še navaja AFP.