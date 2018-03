V Gornji Radgoni poniknilo devet milijonov evrov proračunskega denarja

V Gornji Radgoni je več let deloval razvojni center Maspos, ki je po porabi evropskega in proračunskega denarja končal v stečaju. Foto: Google Street View

Za slovenska podjetja, ki živijo od izvoza izdelkov v tujino in se bojujejo na konkurenčnem trgu, je bilo obdobje po izbruhu krize neizprosno. Številna od njih sta na kolena spravila drastičen in nenaden upad naročil ter hkratna zaustavitev bančnega kreditiranja.

V začetku leta 2010 jih je razveselila novica, da bo zanje že v kratkem na voljo zajeten kup evropskega in državnega denarja. Na ministrstvu za gospodarstvo so začeli pripravljati razpis, na katerem bi razdelili več kot 185 milijonov evrov za vzpostavitev razvojnih gospodarskih središč oziroma tako imenovanih razvojnih centrov.

Nanj so se lahko prijavili konzorciji slovenskih tehnoloških podjetij, ki bi dobljena sredstva porabili za razvoj novih visokotehnoloških in inovativnih proizvodov in storitev.

Do denarja tudi Elti

Priložnost so videli tudi v podjetju Elti, ki je nastalo na pogorišču nekdanjega velikana Elrada iz Gornje Radgone in se ukvarja s proizvodnjo opreme za opremljanje oddajnikov.

Podjetje se je povezalo z radgonsko občino, mariborsko fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter šestimi manjšimi lokalnimi partnerji in se prijavilo na razpis.

Foto: Elti Njihov razvojni center Maspos je na koncu tudi prepričal strokovno komisijo ministrstva in prejel nekaj manj kot devet milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Resnično so do denarja prišla skoraj vsa podjetja, ki so se organizirala in prijavila na razpis.

Za primerjavo, v Eltiju je bilo tedaj zaposlenih nekaj več kot 80 ljudi, podjetje pa je v letu 2009, ki je bilo zanj rekordno, ustvarilo 11,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in nekaj manj kot 400 tisoč evrov dobička.

Ministrstvo: Cilji projekta so bili doseženi Čeprav je razvojni center Maspos končal v stečaju vsega šest let po tem, ko so mu dodelili evropske milijone, to za ministrstvo za gospodarstvo ne pomeni težave. "Rezultati in cilji projekta so bili doseženi," so pojasnili za Siol.net. Po njihovih navedbah je namreč Eltijev razvojni center do konca leta 2014, ko se je izteklo obdobje financiranja, dosegel vse načrtovane kazalnike. V času priprave razpisa leta 2010 je ministrstvo vodil Matej Lahovnik. V obdobju priprave razpisa leta 2010 je ministrstvo vodil Matej Lahovnik. Nasledila ga je Darja Radić, ki je februarja 2011 tudi predstavila rezultate razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pozneje so bili ministri še Mitja Gaspari, Radovan Žerjav in Stanko Stepišnik. Septembra 2014, tik pred koncem financiranja, je vodenje ministrstva prevzel Zdravko Počivalšek. Projekt financiranja razvojnih centrov se je izkazal za več kot neučinkovitega, saj so doslej v hudih težavah ali celo v stečaju končali naslednji razvojni centri: Razvojni center za nove materiale, pogone in tehnologije v Puconcih, družba Seaway, 14,53 milijona evrov; RC interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva, podjetje Javor Pivka, 17,2 milijona evrov; RC IKT, družba Iskratel, 12 milijonov evrov; SIMIT, družba Cimos, 16,7 milijona evrov; Razvojni center energija, družba Premogovnik Velenje, 10,9 milijona evrov; RC za inovativne medicinske sisteme in metode zdravljenja, podjetje Novoline, pet milijonov evrov.

, družba Seaway, 14,53 milijona evrov; RC interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva , podjetje Javor Pivka, 17,2 milijona evrov;

, podjetje Javor Pivka, 17,2 milijona evrov; RC IKT , družba Iskratel, 12 milijonov evrov;

, družba Iskratel, 12 milijonov evrov; SIMIT , družba Cimos, 16,7 milijona evrov;

, družba Cimos, 16,7 milijona evrov; Razvojni center energija , družba Premogovnik Velenje, 10,9 milijona evrov;

, družba Premogovnik Velenje, 10,9 milijona evrov; RC za inovativne medicinske sisteme in metode zdravljenja, podjetje Novoline, pet milijonov evrov.

Razvijali patente in zaposlovali

Že kmalu po zagonu razvojnega centra se je direktor in lastnik Eltija Jože Caf pohvalil, da je projekt prinesel pozitivne rezultate. Razvijali so nove patente in dodatno zaposlovali, zlasti strokovnjake s področja računalništva, programerje in konstruktorje.

Foto: Elti Za kompaktni večstandardni vzbujevalnik za prizemeljsko televizijo so v letu 2014 dobili tudi srebrno priznanje na Dnevu inovativnosti Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Caf je v tistem obdobju poudarjal, da so s prenosom razvoja v razvojni center Maspos skrajšali čas prenosa novih znanj in raziskav v izdelke in s tem povečali konkurenčno prednost Eltija na neizprosnem in tehnološko zahtevnem telekomunikacijskem trgu.

Porabili denar in ugasnili razvojni center

Toda že v začetku leta 2015, ko so v Eltiju porabili evropska in državna sredstva in se je izteklo obdobje, v katerem je država spremljala delovanje razvojnega centra, je ta ugasnil. Začele so se tudi finančne težave in blokade transakcijskih računov.

Po dolgotrajnem odločanju ga je okrožno sodišče v Murski Soboti konec januarja na zahtevo finančne uprave RS (Furs) poslalo v stečaj. Razlog? Davčni dolg, ki po dostopnih informacijah presega milijon evrov.

Kaj se je v zadnjih nekaj letih dogajalo v razvojnem centru, kam je šel denar in koliko premoženja je sploh še ostalo v stečajni masi, bo v prihodnjih mesecih ugotavljal stečajni upravitelj Igor Pirc.

Foto: Reuters Po podatkih, ki smo jih v zadnjih dneh zbrali na Siol.net, je razvojni center delil usodo Eltija, ki je bil glavni partner pri projektu in tesno prepleten z njegovim delovanjem.

70-odstotni upad prihodkov

Elti, ki je bil eden od pomembnih stebrov radgonskega gospodarstva, je v letu 2015 zašel v hude težave. Banke so jim prenehale odobravati posojila in jim blokirale račune. To je po eni strani poslovne partnerje odvrnilo od nadaljnjega sodelovanja, po drugi pa Elti brez dostopa do finančnih virov ni bil sposoben financirati novih naročil.

Namesto napovedane visoke rasti je Elti v letih 2015 in 2016 doživel več kot 70-odstotni upad prihodkov od prodaje. S prihodki, ki so jih ustvarili v letu 2016, niso mogli niti pokriti stroškov blaga, materiala in storitev ter stroškov dela. Zaradi usahnitve denarnega tokatudi niso bili več sposobni redno odplačevati finančnih in poslovnih obveznosti.

Konec septembra 2016 je imel Elti že za skoraj tri milijone evrov neporavnanih obveznosti. Zato Eltiju oziroma njegovemu direktorju Jožetu Cafu ni preostalo drugega, kot da prizna bankrot in poskuša podjetje rešiti s prisilno poravnavo in odpisom dolgov.

Odpisali bi 80 odstotkov dolgov

Njegov načrt je bil naslednji.

Odpisali bi 80 odstotkov nezavarovanih terjatev, ki jih je bilo za skupno 7,5 milijona evrov. Preostalo bi postopoma poplačevali do leta 2021.

Ključno vlogo pri odločanju o prisilni poravnavi bi imela razvojni center Maspos in podjetje Eltibms, ki ju je oba obvladoval nekdanji direktor Eltija Jože Caf.

Elti bi se torej s pomočjo povezanih podjetij rešil velike večine dolga, več sto dobaviteljev pa bi, tudi če se ne bi strinjali s predlaganim načrtom sanacije, izgubilo več milijonov evrov.

Konec leta 2014, tik pred koncem financiranja razvojnega centra, je vodenje ministrstva prevzel Zdravko Počivalšek. Foto: Ana Kovač Toda načrt se na koncu ni izšel.

Upravitelj Zlatko Vili Hohnjec je namreč v skladu s sodno prakso odločil, da razvojni center Maspos in Eltimbs kot povezani podjetji ne smeta glasovati o prisilni poravnavi. Tako Eltiju ni uspelo zbrati dovolj glasov upnikov, sodišče pa ga je oktobra lani poslalo v stečaj.

Jože Caf za komentar že več tednov ni dosegljiv.