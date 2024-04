Bovški občinski svetniki so na četrtkovi večerni seji potrdili dokapitalizacijo družbe Sončni Kanin v vrednosti 139 tisoč evrov za plačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kot so pojasnili na občini, je bila to edina možnost, da družba ne gre v stečaj, ki si ga ne želijo. Projekt obnove smučišča Kanin naj bi se medtem premikal dalje.

Občina Bovec kot ustanoviteljica Sončnega Kanina po sklepu občinskega sveta ohranja družbo pri življenju, odkar so zaprli kabinsko žičnico. Tako lahko zaposleni skrbijo za naprave na vrhu smučišča. Občina od januarja pokriva tekoče stroške obratovanja in vzdrževanja družbe Sončni Kanin na podlagi mesečnih zahtevkov.

Prenova še vedno aktualna, a mora se zgoditi kaj konkretnega

Na seji potrjena dokapitalizacija je sicer minimalna in bo zagotovila zgolj plačilo dobaviteljev. Občina bo še naprej lahko nakazovala mesečna nadomestila po koncesijski pogodbi in ohranila proste roke pri odločanju, koliko časa še ohranjati družbo. Če nadaljnje poslovanje ne bi bilo več smiselno, bi jo lahko poslala v redno likvidacijo, so pojasnili na občini.

Stečaj bi bil zelo slaba popotnica za prihodnost smučišča in njegovo obnovo, je novinarjem ob robu seje dejal župan Valter Mlekuž. Kot je razkril, naj bi se projekt prenove Kanina premikal naprej, a podrobnejših informacij za zdaj ni želel razkriti. Če pa se s Kaninom v naslednjih mesecih ne bo zgodilo nič konkretnega, bo podprl zaprtje družbe, je še dodal.

Bovški občinski svet je sicer tokrat zasedal v okrnjeni zasedbi. Seje se niso udeležili svetniki Liste za Posočje Bovec. Kot so pojasnili pred sejo, se ne strinjajo z vodenjem in upravljanjem Kanina, pa tudi ne s predlagano dokapitalizacijo. Med številnimi razlogi so navedli tudi preveč napak v finančnih poročilih iz preteklosti. Županu so predlagali razpis referenduma, na katerem bi občane povprašali, ali naj gre družba Sončni Kanin v stečaj in ali naj se izvede neodvisna revizija.

V preteklosti napačna knjigovodska stanja

Kakor je bilo pojasnjeno v predlogu za dokapitalizacijo, družba od začetka preteklega leta sodeluje z novim računovodskim podjetjem, ki je izvedlo številne uskladitve bilančnih stanj. Čeprav številke izkazujejo več sto tisoč evrov izgube, je po pojasnilih računovodij izguba nastala zaradi napačno izkazanih knjigovodskih stanj v preteklosti in pri preoblikovanju javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo, podjetje pa v zadnjih letih ni poslovalo s tolikšno izgubo.