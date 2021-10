Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene energije so se, po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat, septembra na letni ravni povečale za 17,4 odstotka.

Cene energije so se, po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat, septembra na letni ravni povečale za 17,4 odstotka. Foto: Thinkstock

Cene plina v Evropi so še porasle in dosegle nove rekordne vrednosti. Čez dan so se na nizozemskem vozlišču TTF povzpele nad 1.300 dolarjev (1.121 evrov) za 1.000 kubičnih metrov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.