V EU nove kazni za Meto in Apple

Meta s sedežem v Kaliforniji, ki jo vodi Mark Zuckerberg, je izrazila razočaranje nad novico in napovedala, da se bo pritožila. Foto: Reuters

Družbo Meta so irski regulatorji kaznovali s 390 milijoni evrov kazni zaradi kršenja zakonodaje EU o osebnih podatkih na Facebooku in Instagramu, je sporočil irski regulator za varstvo podatkov. Francoski regulator podatkov pa je sporočil, da je podjetju Apple iz podobnega razloga odmeril kazen v višini osem milijonov evrov.

Meta in druga ameriška velika tehnološka podjetja so bila v zadnjih letih zaradi svojih poslovnih praks v EU, ki je zaostrila spletne predpise, kaznovana z visokimi globami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Irska komisija za varstvo podatkov je v izjavi zapisala, da je Meta kršila svoje obveznosti v zvezi s preglednostjo in uporabila napačno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za namen oglaševanja.

Globi v zvezi s Facebookom in z Instagramom

Nadzorni organ je sprejel končni odločitvi, s katerima je podjetju Meta Ireland zaradi kršitve evropske splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) naložil globo v višini 210 milijonov evrov v zvezi s Facebookom in 180 milijonov evrov v zvezi z Instagramom.

Sedež evropskih operacij internetnega velikana je v Dublinu, skupaj s številnimi drugimi velikimi svetovnimi tehnološkimi podjetji, vključno z Googlom, Applom in Twitterjem. Irska agencija za varstvo podatkov je zato glavni evropski regulator, ki je odgovoren za njihovo odgovornost.

Meta napovedala pritožbo

Meta s sedežem v Kaliforniji, ki jo vodi Mark Zuckerberg, je izrazila razočaranje nad novico in napovedala, da se bo pritožila. "Razprava o pravnih podlagah poteka že nekaj časa, podjetja pa se na tem področju soočajo s pomanjkanjem regulativne zanesljivosti. Trdno smo prepričani, da naš pristop spoštuje uredbo GDPR, zato smo nad temi odločitvami razočarani in se nameravamo pritožiti tako na vsebino odločb kot na globe," je sporočila Meta.

Najnovejši primer je sledil pritožbam skupine Noyb, ki se bori za zasebnost, da tri Metine storitve aplikacij niso upoštevale uredbe GDPR, ki je začela veljati maja 2018, saj uporabnikom niso ponudile možnosti, da zadržijo svoje osebne podatke in blokirajo ciljno usmerjeno oglaševanje.

Apple uporabnikom omogočil, da aplikacijam preprečijo zbiranje osebnih podatkov

Francoski regulator podatkov CNIL pa je, po poročanju AFP Applu naložil kazen, ker je ameriški tehnološki velikan na naprave francoskih uporabnikov namestil sledilne naprave, ne da bi jih neposredno prosil za soglasje, kar mu je omogočilo nameščanje ciljno usmerjenih oglasov v trgovini App Store.

Apple se je promoviral kot zagovornik zasebnosti in leta 2021 uporabnikom omogočil, da aplikacijam enostavno preprečijo zbiranje osebnih podatkov. S to potezo je pomagal močno oklestiti poslovne modele svojih tekmecev, zlasti Mete, lastnice Facebooka, ki se zanaša na zbiranje osebnih podatkov, da bi napajal svoje oglaševalske algoritme.

Pritožbo zoper Apple je marca 2021 vložila skupina francoskih razvijalcev aplikacij, preiskava CNIL pa je pokazala, da so se uporabniki privzeto strinjali z zbiranjem podatkov. Podobne zadeve so bile sprožene tudi v Nemčiji in na Poljskem.

Francoska kazen je relativno nizka, ker je Apple hitro spremenil svoj sistem, ko je bil obveščen o kršitvah. Poleg tega je zadeva spadala pod francosko in ne evropsko zakonodajo, zato je bila kazen omejena na škodo, povzročeno v Franciji.