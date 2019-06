Utajili 84 milijonov evrov: v Sloveniji 15 hišnih preiskav

V Sloveniji je bilo v okviru skupne akcije slovenskih in italijanskih organov ter Eurojusta, v kateri so v Italiji odkrili utajo za 84 milijonov evrov davkov, izvedenih 15 hišnih preiskav, osumljene so tudi fizične in pravne osebe iz Slovenije, obravnavajo pa domnevno utajitev za 10 milijonov evrov davkov, so za STA povedali v policiji.

Evropska agencija za pravosodno sodelovanje Eurojust je v ponedeljek sporočila, da so slovenski in italijanski organi v skupni akciji, ki jo je podprl Eurojust, razkrili shemo utaje davka na dodano vrednost pri trženju tehnoloških in računalniških izdelkov v italijanski pokrajini Kampanija. Pri tem so italijanske oblasti zasegle skoraj 84 milijonov evrov, zaradi domnevne utaje davkov s pomočjo sistema tako imenovanega davčnega vrtiljaka pa preiskujejo 49 osumljencev.

V slovenski policiji so za STA povedali, da v Sloveniji še vedno aktivno poteka predkazenski postopek v zvezi s kaznivim dejanjem davčne zatajitve. Izvedenih je bilo 15 hišnih preiskav pri fizičnih in pravnih osebah, osumljene pa so fizične osebe iz Slovenije in tujine ter pravne osebe iz Slovenije. Obravnavajo davčno utajo v višini več kot 10 milijonov evrov. Ostalih podatkov zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati.

Izdali dva evropska preiskovalna naloga

Kot so v ponedeljek še sporočili iz Eurojusta, so preiskave izvedli v šestih podjetjih v Italiji. Slovenski organi so v okviru akcije izdali dva evropska preiskovalna naloga, ki sta omogočila čezmejno zbiranje dokazov.

Preiskovalni organi sumijo, da je bilo z namenom utaje davkov izdano večje število računov za neobstoječe transakcije v skupni višini skoraj 500 milijonov evrov. Za to naj bi osumljenci ustanovili lažna podjetja s sedežem v Sloveniji in Estoniji.