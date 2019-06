Slovenija in Italija razkrili obsežno utajo davkov: zasegli 84 milijonov evrov

Slovenski in italijanski organi pregona so v skupni akciji, ki jo je podprl Eurojust, razkrili shemo goljufij na področju utaje davkov pri trženju tehnoloških in računalniških izdelkov v pokrajini Kampanja. Pri tem so italijanske oblasti zasegle skoraj 84 milijonov evrov, so sporočili iz Eurojusta.

Zaradi domnevne utaje davkov s pomočjo sistema tako imenovanega davčnega vrtiljaka preiskujejo 49 osumljencev.

V akciji je sodelovala skupna preiskovalna skupina, ki jo je podprla Evropska agencija za pravosodno sodelovanje, preiskavo pa so izvedli v sodelovanju z neapeljskim državnim tožilstvom in slovenskim specializiranim državnim tožilstvom.

Preiskave so izvedli v šestih podjetjih v Italiji. Slovenski pravosodni organi so v okviru akcije izdali dva evropska preiskovalna naloga, ki sta omogočila čezmejno zbiranje dokazov, so sporočili iz Eurojusta.

V obsežnem sistemu tako imenovanega davčnega vrtiljaka je bilo z namenom utaje davkov izdanih večje število računov za neobstoječe transakcije v skupni vrednosti skoraj 500 milijonov evrov. Za to so osumljenci ustanovili lažna podjetja. Preiskava je pokazala, da je bil sedež lažnih podjetij v Sloveniji in Estoniji, so sporočili iz Eurojusta.