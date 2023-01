Uradna valuta na Hrvaškem od danes evro

Hrvaška je danes poleg pridružitve schengenskemu prostoru postala 20. članica evrskega območja. Plačevanje v kunah bo mogoče do vključno 14. januarja, od 15. januarja pa izključno v evrih. Hrvaška vlada in banke so v minulih dneh pozivale državljane, naj se oskrbijo z gotovino v evrih, saj do 15. januarja ne bodo delovali vsi bankomati.