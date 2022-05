Uprava NLB po mesecih le z blagoslovom regulatorjev

Novi člani so se za petletni mandat pridružili Blažu Brodnjaku, Andreasu Burkhardtu in Archibaldu Kremserju, do zdaj pa so opravljali funkcije pomočnikov uprave.

Po prejemu potrebnih soglasij Banke Slovenije so se upravi NLB uradno pridružili Hedvika Usenik, Antonio Argir in Andrej Lasič, ki jih je nadzorni svet imenoval konec januarja. Uprava NLB je tako zdaj šestčlanska, novi člani pa prihajajo iz skupine največje slovenske banke.

Vsi trije imajo bogate izkušnje in so na svoji dosedanji karierni poti ustvarili veliko dodane vrednosti, so ob uradni popolnitvi uprave znova zapisali v banki. Prepričani so, da popolnjena uprava ponuja najboljšo mogočo kombinacijo različnih znanj, izkušenj in kompetenc za celostno in učinkovito upravljanje skupine.

Novi člani so se za petletni mandat pridružili Blažu Brodnjaku, Andreasu Burkhardtu in Archibaldu Kremserju, do zdaj pa so opravljali funkcije pomočnikov uprave.

Edina ženska članica uprave

Edina ženska članica uprave Hedvika Usenik se je po daljšem službovanju v Unicredit banki Slovenija NLB pridružila leta 2018. Kot pomočnica uprave za bančništvo na drobno in privatno bančništvo je bila od leta 2020 odgovorna za poslovno mrežo banke, zasebno bančništvo, kontaktni center NLB 24/7 ter razvoj in upravljanje prodaje ter storitev banke. Je tudi predsednica nadzornega sveta NLB Skladov in članica nadzornega sveta NLB Banke Banjaluka ter tudi članica odbora za trajnostni razvoj NLB Skupine.

Kot članica uprave bo odgovorna za bančništvo na drobno in zasebno bančništvo. "V prihodnje vidim glavne priložnosti za rast na treh področjih: rast posojil prebivalstvu, povečanje nadomestil in izvedba strategije tržnih poti," je pojasnila ob imenovanju.

Kariero bančnika ustvaril v NLB Banki Skopje

Argir, ki je svojo kariero bančnika zgradil v NLB Banki Skopje, bo odgovoren za upravljanje skupine, plačilni promet in kartično poslovanje. Ekipi NLB v Ljubljani se je pridružil letos, prevzel pa je področje upravljanja NLB Skupine. "Osredotočili se bomo na izkoriščanje sinergij znotraj delovanja NLB Skupine in gradili na obstoječih ter inovativnih pristopih v bančništvu, vse s ciljem postati vodilna bančna skupina v regiji jugovzhodne Evrope," je navedel.

V NLB iz SKB

Lasič je poslovno pot začel v SKB Banki in se leta 2013 nato pridružil NLB. V NLB je bil najprej izvršni direktor sektorja ključnih strank, kot pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo pa je do zdaj pokrival poslovanje z malimi in srednji podjetji in s ključnimi komitenti, trgovinsko in investicijsko bančništvo ter skrbniške storitve, svetoval pa je tudi o ustrezni strukturi virov in čezmejnega financiranja. Je tudi predsednik nadzornega sveta N Banke (nekdanje Sberbank banke), član upravnega odbora NLB Banke Sarajevo, član nadzornega sveta NLB Lease & Go in član odbora za trajnostni razvoj NLB Skupine.

Kot član uprave bo odgovoren za korporativno in naložbeno bančništvo. Temelj strategije NLB je po njegovih besedah osredotočenost na interese in dobrobit strank. "Verjamem, da bo NLB Skupina s takšnim pristopom in najboljšo ekipo na področju poslovanja s podjetji na trgu povečala svoje tržne deleže v tem segmentu strank na vseh ključnih trgih," je zatrdil.