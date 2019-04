Umorjeni poslovnež posloval tudi z nadzornikom SDH

Bosno in Hercegovino je danes ponoči pretresel umor Slaviše Krunića, lastnika podjetja Sector Security, ki se ukvarja z zasebnim varovanjem, in verige pekarn Žitopekara. Napadalci so Krunića pričakali v bližini njegove hiše, v streljanju pa sta umrla tudi njegov varnostnik in eden od napadalcev.

Krunić je bil v zadnjih letih velik kritik nekdanjega dolgoletnega predsednika Republike srbske Milorada Dodika, zdaj srbskega člana predsedstva BiH. V njegovi nemilosti se je znašel zaradi naklonjenosti enotni BiH. Krunić je celo javno govoril, da je na tarči Dodika in drugih vodilnih ljudi v srbski entiteti. Lokalne oblasti so ga kritizirale tudi zato, ker so v njegovem varnostnem podjetju delali ljudje vseh nacionalnosti.

Krunić je v zadnjih letih posloval tudi s podjetji v lasti slovenskih državljanov. Leta 2009 je od družbe VK Holding, ki je bila v lasti odvetnika Damjana Beliča, danes člana nadzornega sveta SDH, kupil podjetje za varovanje Centurion iz Bijeljine.

Milorad Dodik Foto: STA

Kaj je imel nadzornik SDH z Dodikovimi paraobveščevalci

Zgodbo o tem poslu smo na Siol.net razkrili že pred tremi leti. Centurion je bilo namreč eno od štirih podjetij za varovanje, ki mu je urad mednarodne skupnosti v BiH odvzelo dovoljenje za pridobivanje novih poslov na območju mesta Brčko.

Po ugotovitvah tujih obveščevalnih služb so imela ta podjetja, torej tudi Centurion, pomembno vlogo v Dodikovi paraobveščevalni mreži, ki je nezakonito prisluškovala in sledila uslužbencem urada mednarodne skupnosti v BiH. Imelo je močne politične botre v vrhu Republike Srbske. Še posebej tesno je bilo povezano z družbo za varovanje Alpha Security, ki je bila močno vpeta v Dodikov krog. Zaposlovala je tudi nekdanje pripadnike Drinskih volkov, elitne vojaške enote, ki je v času vojne sodelovala tudi pri genocidu v Srebrenici.

Uradni večinski lastnik Centuriona, ki je storitve prevoza denarja in varovanja v BiH ponujalo tudi slovenskim podjetjem v BiH, je bil takrat Belič. To je postal v času, ko je Dodik že vodil Republiko Srbsko.

Do leta 2009 je bil Damjan Belič uradni večinski lastnik Centuriona, ki je storitve prevoza denarja in varovanja v BiH ponujalo tudi slovenskim podjetjem v BiH. Foto: STA

"Ponujali so mi denar, a ga nisem sprejel"

Svojega lastništva Belič pred imenovanjem za predsednika nadzornega sveta SDH v času vlade Mira Cerarja ni razkril v svojem življenjepisu. "Sem ali sem bil zakoniti zastopnik več kot 60 gospodarskih subjektov in nobenega od njih ni navedenega med mojimi referencami v življenjepisu, ker pri teh gospodarskih subjektih nisem bil v delovnem razmerju," je takrat pojasnil Belič.

Le pol leta po izgubi dovoljenja za pridobivanje novih poslov je Belič podjetje Centurion prodal. Po uradno neznani ceni ga je kupila Krunićeva družba Sector Security, ki ni bila na črnem seznamu urada visokega predstavnika za BiH. "Ko je posel dosegel tak obseg, da ga ni bilo več mogoče obvladovati iz Slovenije, smo ga prodali banjaluškemu podjetju," je pred tremi leti pojasnil Belič.

Že takrat je bil Krunić očitno pod velikimi pritiski oblasti, s katerimi se je po začetnem sodelovanju razšel. Depeša ameriške ambasade v Sarajevu iz junija 2008, ki jo je objavila spletna stran Wikileaks, je navajala Krunićeve navedbe, da "Dodikov varnostnik pritiska nanj, naj proda svoje podjetje (Sector Security, op. p.) njihovemu varnostnemu podjetju Alpha". Zelo verjetno je šlo za Miloša Čubrilovića, Dodikovega svetovalca za varnost, ki je takrat veljal za dejanskega šefa družbe Alpha Security.

"Ponujali so mi denar, a ga nisem sprejel. Ne bom prodal svojih podjetij ljudem, ki našim otrokom ne želijo lepe prihodnosti. Lagali so nam, obljubljali marsikaj, česar niso izpolnili. Po toliko letih od vojne smo navdušeni, ker neki gospodarstvenik iz Banjaluke zaposluje tudi Hrvate in Bošnjake. Banjaluka ni bolj moja kot vaša, prav tako Sarajevo ni bolj vaše kot moje," je pred štirimi leti dejal Krunić. Preiskava bo pokazala, ali ga je prav to stališče stalo življenje.