Ukrajinci zaplenili prvo pošiljko jabolčne žganice iz Černobila

Prvih 1.500 steklenic žganice Atomik, ki so jo zvarili iz jabolk, pridelanih v bližini jedrske elektrarne Černobil, je zaplenila ukrajinska protiobveščevalna služba. Kot so sporočili iz britanskega podjetja The Chernobyl Spirit company, ki stoji za Atomikom, ni jasno, zakaj so žganje na poti na britansko tržišče zadržali ukrajinski varnostni organi.

Z destilacijo izničili radioaktivnost

V podjetju trdijo, da njihov produkt Atomik ni radioaktiven. Z destilacijo jabolk, ki so zrasla v bližini jedrske elektrarne Černobil, je Britancem skupaj s strokovnjaki iz Ukrajine po lastnih trditvah uspelo zmanjšati radioaktivnost na nezaznavno stopnjo. V podjetju sicer poudarjajo, da so produkt razvili z željo pomagati ljudem, ki še živijo v bližini Černobila. 75 odstotkov dobička bodo namreč namenili pomoči lokalni skupnosti, hkrati bi v primeru komercialnega uspeha pijače odprli večje število delovnih mest.