Udobje spletnega in mobilnega bančništva

Slovenci smo med narodi, ki v največji meri uporabljajo storitve spletnega bančništva, trenuten gospodarski krč, ki ga je povzročil korona virus, pa bo najverjetneje še okrepil delež rabe spletnega in mobilnega bančništva. Ker imamo vse pogoje za to.

Že res, da je obsedeno stanje, ki ga je po svetu povzročila pandemija virusa COVID-19, »ljubkovalno« imenovanega korona virus, včasih sodilo le v scenarij filma znanstveno-fantastičnega žanra. A danes velja za vse izmed nas nova realnost. Medtem ko so številne storitve in dejavnosti prekinjene, storitve za nemoteno življenjsko oskrbo delujejo skoraj neprekinjeno. Ljudje ne trpimo pomanjkanja dostopa do nujnih življenjskih potrebščin in storitev. Zdravstveni delavci delajo s polno paro, dobava električne in toplotne energije se nista prekinili, trgovine z nujnimi življenjskimi potrebščinami so odprte. Poštar nam še vedno prinese pošto, spletne trgovine in hrana na dom so okrepili svojo dostavo, otroci in mladina se šolajo na domu. Tudi bančne storitve so nujne, da življenje posameznikov in podjetij poteka nemoteno. Sodobna tehnologija nam je omogočila, da nas velika večina lahko dela – in plačuje – od doma.

Plačilne in bančne storitve v dlani

Spletna in mobilna banka nam omogočata dnevno opravljanje bančnih transakcij, poleg plačevanja položnic in nakazil lahko preverjamo stanje na svojih računih, uredimo poplačilo na kreditni kartici, ob morebitnih izrednih izdatkih pa lahko prek spletne ali mobilne banke oddamo tudi vlogo za potrošniški kredit. Preverite, kaj vse lahko opravite na daljavo brez obiska bančne poslovalnice.

Pod črto to pomeni, da lahko praktično vse dnevne bančne storitve opravimo varno in udobno od doma, 24 ur na dan, vse dni v letu. Če še ne uporabljate spletne ali mobilne banke, vam predlagamo, da ju čim prej preizkusite – udobja in enostavnosti rabe ne boste več zamenjali za gotovinsko poslovanje.

Slovenci smo tudi zelo hitro posvojili brezstično plačevanje, banke pa pospešeno zamenjale klasične plačilne kartice z brezstičnimi. Priporočila NIJZ in domačih trgovcev so jasna: zaželeno je brezstično plačevanje na prodajnih mestih, kjer brezstično bančno kartico le približamo (ali prislonimo) ob terminal in počakamo na pisk ali utrip lučk. V kolikor znesek za plačilo ni prav velik, nam ne bo treba vnesti niti gesla PIN. Stranke naprednejših bank pa lahko ob plačilu s kreditno kartico – fizično v trgovini ali na spletu – znesek nakupa razdelijo tudi na več obrokov. Preverite, kako!

In ko smo že pri deljenju. Če še niste, vsekakor začnite z uporabo Flika. Ta vam omogoča takojšnja brezplačna nakazila med uporabniki bančnih računov različnih slovenskih bank. Pri plačevanju ne potrebujete njihove številke bančnega računa, dovolj je, da imate v svojem mobilnem telefonu shranjeno njihovo telefonsko številko ali elektronski naslov. Aplikacijo Flik Pay prenesite iz trgovine Google Play ali Apple Store, vnesite svojo davčno številko in aktivacijsko kodo, ki jo stranke SKB banke pridobite kar v SKB NET spletni ali MOJ@SKB mobilni banki. Flik je tako hitro in enostavno pripravljen za uporabo, popolnoma brezplačno!

V bančno poslovalnico le izjemoma

Čeprav so bančne storitve nujne, da življenje tako posameznika kot podjetij poteka nemoteno, te tudi v času epidemije delujejo nemoteno in zanesljivo. Vaš denar in prihranki so na bankah na varnem. Za nepredvidene izdatke ali naložbe pa še vedno lahko uredite bančni kredit – kot rečeno, pri naprednejših bankah lahko vlogo za kredit oddate kar preko spletne ali mobilne banke, zato obisk bančne poslovalnice ni potreben. Stranke, ki so utrpele posledice epidemije, lahko že od konca marca oddajo vlogo za odlog plačila kreditnih obveznosti prek elektronske ali navadne pošte, brez obiska poslovalnice,« so nam pojasnili v SKB banki. Sicer pa velja, da so slovenske banke v času epidemije kadrovsko okrepile svoje klicne centre, ki nudijo strankam najrazličnejše informacije o bančnem poslovanju prek spleta in telefona.

