TZS: Ob nedeljskem zaprtju trgovin bodo izgubljena številna delovna mesta

TZS je v zvezi s predlogom zakona, ki bo še ta mesec v tretji obravnavi v državnem zboru, poslance v ponedeljek z dopisom pozvala, da takšnega predloga zakona ne podprejo. "Uveljavitev zaprtja prodajaln ob nedeljah bi pomenila zmanjšanje prihodkov v panogi, odliv nakupov slovenskih potrošnikov v tujino, posledično pa tudi zmanjšanje priliva dajatev v državno blagajno," so prepričani na TZS.

TZS opozarja na izgubo številnih delovnih mest v trgovini

Kot posledica takšne ureditve bi bila izgubljena številna delovna mesta v trgovini in širše, so opozorili. Trgovci namreč ob nedeljah ustvarijo pomemben delež prometa, s tem pa omogočajo delo številnim zaposlenim, ne samo v trgovini. V TZS ob tem izpostavljajo nepripravljenost Sindikata delavcev trgovine Slovenije na socialni dialog oziroma iskanje skupnih rešitev v okviru kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine. Sindikat je namreč zbornico pred kratkim obvestil, da vodstvo nima mandata za pogajanja. "Na TZS smo nad takšnim stališčem sindikata razočarani," so zapisali.

V zbornici so ob tem ponovili še, da so splošne družbene in ekonomske razmere negotove: "Slovenija se namreč nahaja v obdobju, ko se gospodarstvo sooča s posledicami epidemije novega koronavirusa, kar pomeni, da je v tem trenutku strateško in bistveno zagotavljati razmere, ki bodo spodbujale gospodarsko aktivnost, s tem pa naj bi se ohranjala tudi delovna mesta."

Sindikat podpira zaprtje trgovin ob nedeljah

Državni zbor je 16. julija opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o trgovini, ki ga je predlagala Levica in po kateri bi bile trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Izjeme bi bile manjše trgovine na posebnih območjih in manjše trgovine podjetnikov ali pravnih oseb, poroča STA.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije predlog podpira in je pred tretjo obravnavo predlagane spremembe zakona pripravil peticijo za zaprtje trgovin ob nedeljah in začel z zbiranjem podpisov med zaposlenimi. S peticijo želijo po navedbah sindikata predvsem opolnomočiti tiste, ki jih nedeljsko delo v trgovinah najbolj zadeva.