Trgovine bodo ob nedeljah zaprte. Luka Mesec zbral dovolj glasov.

V Levici so s poslanskimi skupinami LMŠ, SD, SAB, DeSUS in NSi uskladili rešitev, po kateri bo vsem delavcem v trgovini ob nedeljah zagotovljena pravica do počitka. Za zakon on manjša dopolnila so že vnaprej zbrali absolutno večino oziroma 46 glasov podpore. Trgovine so sicer trenutno ob nedeljah in praznikih zaprte v okviru omejevalnih ukrepov zardi epidemije covida-19.

Poslanke in poslanci bodo na četrtkovi seji državnega zbora opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah. Iz Levice so danes sporočili, da so za podporo zakonu zbrali 46 poslanskih glasov.

V prvem krogu široka poslanska podpora

Predlog novele je v parlamentarni postopek vložila stranka Levica, pri prvi obravnavi pa je dobil široko podporo poslancev. Da je primeren za nadaljnjo obravnavo, jih je glasovalo 65, proti jih je bilo 12. V drugi obravnavi so možna še dopolnila. Pričakovati je, da bodo njihovi vlagatelji poskušali predvsem razširiti seznam izjem, ki jim bo še naprej dovoljeno nedeljsko odprtje.

Izjeme, ko bo trgovina lahko odprta tudi v nedeljo

Kot so danes sporočili iz Levice, je osnovni namen predloga uresničiti referendumsko voljo ljudstva na način, ki bo zagotovil, da bodo delavci ob nedeljah prosti. "V osnovnem predlogu smo opredelili, da morajo biti vse trgovine ob nedeljah zaprte, z izjemo trgovin na bencinskih servisih, letališčih, avtobusnih in železniških postajah ter v bolnišnicah. Z drugimi poslanskimi skupinami smo se dogovorili še za dve izjemi, in sicer bodo lahko odprte trgovine v pristaniščih za javni promet ter na mejnih prehodih," so dodali.

Odprte bodo lahko tudi manjše trgovine

Foto: STA Glavna novost pa je, da z amandmajem predlagajo tudi, da bodo lahko manjše trgovine velike do 200 kvadratnih metrov obratovalni čas določa brez omejitev, a le če delo ob nedeljah in dela prostih dnevih opravlja izključno nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik ali prokurist.

"V praksi to pomeni, da je v nedeljo lahko odprta trgovina, ki jo ima v lasti samostojni podjetnik, če delo v tem času opravlja sam oziroma preko osebe, ki je pooblaščena, da vodi posle njegovega podjetja. V primeru, da gre za družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), lahko delo opravljajo direktorji ali pooblaščeni prokuristi. Ta amandma, oblikovan po švicarskem zgledu, pomeni, da bodo vsi zaposleni v trgovinah ob nedeljah prosti - a hkrati omogočamo manjšim trgovinam preživetje, če bo le tam delal podjetnik sam (oziroma skupaj s prokuristom, drugim direktorjem ipd.). Družinski člani bodo lahko delali, a pod pogojem, da bodo v podjetju direktorji, poslovodje ali pooblaščeni prokuristi. S tem rešujemo problem manjših trgovin v turističnih krajih, na podeželju, v mestnih središčih," so sporočili iz Levice.

Pričakujejo podporo zakonu na odboru

"Bistvo pa je, da bodo delavci v trgovini, ki pogosto delajo izmenično, ob nedeljah, z nestalnimi urniki in imajo zaradi tega okrnjeno zasebno in družinsko življenje, ob nedeljah odslej lahko doma," pravijo v stranki. V Levici pričakujejo, da bo njihov predlog dobil tudi večinsko podporo poslank in poslancev na jutrišnji obravnavi na odbor za gospodarstvo državnega zbora in da bo nato v četrtek potrjen tudi na izredni seji državnega zbora.

"Veseli me, da smo po 17 letih od odločitve na referendumu končno oblikovali politično voljo za zaprtje trgovin ob nedeljah. V Levici smo se več tednov usklajevali s poslanskimi skupinami LMŠ, SD, SAB, Desus in NSi. Delo se je obrestovalo, uskladili smo amandma, ki bo omogočil, da bodo manjše trgovine, v katerih ob nedeljah ne delajo delavci, ampak izključno zakoniti zastopniki, poslovodje, lahko odprte. S to rešitvijo po eni strani vsem delavcem v trgovini, kot 30.000 delavcem, zagotavljamo prosto nedeljo, po drugi strani pa malim trgovinam na podeželju, v turističnih krajih, v mestnih središčih, omogočamo preživetje - edini pogoj je, da ob nedeljah delajo podjetniki sami. Z rešitvijo, ki smo jo oblikovali po švicarskem zgledu, smo že pred obravnavo v DZ zakonu zagotovili absolutno večino, torej 46 glasov podpore, kar pomeni, da lahko zakon preživi tudi potencialni veto Državnega sveta," je novico pospremil koordinator Levice Luka Mesec.