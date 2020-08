Turistične kmetije: najboljša ustvarila skoraj milijon evrov prometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turistične kmetije so med možnostmi za oddih še vedno ena najbolj priljubljenih izbir. Lani je deset turističnih kmetij ustvarilo pet milijonov evrov prihodov.

Turistične kmetije po Sloveniji postajajo vse močnejša panoga znotraj turizma. V primerjavi z letom 2015 so povprečni prihodki v panogi zrasli kar za 100 tisočakov evrov.

Lani je deset najuspešnejših turističnih kmetij ustvarilo 5,1 milijona evrov prihodkov, kažejo podatki poslovnega asistenta Bizi.si. Še naprej na vrhu ostaja turistična kmetija Belica, ki jo vodi Zlatko Mavrič. Priljubljena domačija v Medani v Goriških brdih je lani ustvarila 876 tisoč evrov prihodkov, kar je skoraj desetodstotna rast v primerjavi z letom pred tem.

V Belici se ob gostinstvu in oddajanju sob ukvarjajo tudi s pridelavo vina in pršuta, ob glavni domačiji pa imajo še eno manjšo hišo s sobami v vasi Marica.

"Bilo je preveč garaškega dela"

Belici sledi domačija Pri starem Kovaču v Selnici ob Dravi, ki pa je svoja vrata lani zaprla oziroma se odločila za drugačen posel. Namesto gostinstva in turizma so se usmerili v pekarstvo, lani pa so zabeležili skoraj 600 tisoč evrov prihodkov oziroma skoraj tretjinsko rast.

"Bilo je preveč garaškega dela in smo potrošili vso energijo," o razlogih za spremembo pojasnjuje Alenka Pernek Pec. Zdaj iz njihove domačije diši po kruhu in drugih pekovskih izdelkih, vseeno pa Pernek Pecova ne zapira povsem vrat vrnitvi med turistične kmetije.

Domačija v Medani na vrhu tudi po dobičku

Belica je imela lani 13 zaposlenih, kar je največ med vsemi, leto pa so končali z dobrimi 100 tisočaki dobička.

Povprečni prihodki 136 tisoč evrov

Povprečni prihodki vseh turističnih kmetij, ki oddajajo finančne podatke, so lani znašali 136 tisoč evrov, kar je malenkosten padec v primerjavi z letom pred tem. Ob koncu leta 2019 je bilo registriranih 873 turističnih kmetij.