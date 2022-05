Tudi Nemci pozivajo ECB: Podražite evro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kakršenkoli dvig obrestnih mer ECB bi bil prvi v več kot desetletju in bi pomenil povečanje trenutno rekordno nizke obrestne mere.

Kakršenkoli dvig obrestnih mer ECB bi bil prvi v več kot desetletju in bi pomenil povečanje trenutno rekordno nizke obrestne mere. Foto: Reuters

Zaradi rekordne inflacije je treba konec junija končati program Evropske centralne banke za odkupovanje obveznic, je v govoru, ki ga povzema AFP, dejal Nagel.

"In če bodo tako prihajajoči podatki kot naša nova projekcija junija potrdili to stališče, se bom zavzel za prvi korak k normalizaciji obrestnih mer ECB julija," je povedal.

Prvi dvig v več kot desetletju

Kakršenkoli dvig obrestnih mer ECB bi bil prvi v več kot desetletju in bi pomenil povečanje trenutno rekordno nizke obrestne mere, navaja AFP.

Svet ECB je na aprilskem zasedanju odločil, da ohrani ključne obrestne mere nespremenjene. Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita so ostale na ravni nič odstotkov, 0,25 odstotka oz. –0,50 odstotka.

Zaradi inflacije, ki je aprila v območju z evrom znašala rekordnih 7,5 odstotka, se pojavljajo pozivi, naj ECB sledi vzorom drugih centralnih bank in tudi sama dvigne ključno obrestno mero. Med drugim je v začetku meseca ključno obrestno mero za 0,50 odstotne točke dvignila ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed), in sicer na raven med 0,75 in 1,0 odstotka.

Svet ECB bo o nadaljnjih korakih banke odločal na junijskem zasedanju v Amsterdamu

Svet ECB je na aprilskem zasedanju obenem presodil, da naj se neto nakupi vrednostnih papirjev v okviru programa APP v tretjem četrtletju končajo.

A kot poudarja AFP, je Nagel, vodja tradicionalno konservativne Bundesbank, eden od glasnejših zagovornikov hitrejšega ukrepanja za zajezitev inflacije v svetu ECB.

K dvigu ključne obrestne mere julija je v nedeljo pozval tudi guverner finske centralne banke Olli Rehn.

Svet ECB bo o nadaljnjih korakih banke odločal na junijskem zasedanju v Amsterdamu, še poroča AFP.