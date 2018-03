Tudi Mirko Tuš dočakal ta dan: toži ga lastna družba

V družbi Tuš Holding so pod pritiskom bank vložili tožbo proti Mirku Tušu, s katero skušajo od svojega direktorja in lastnika izterjati okoli 26 milijonov evrov.

Gre za denar, ki si ga je celjski podjetnik pred več kot desetletjem izposodil od svojih družb, a ga do danes ni vrnil. V letu 2014 je posojila sam sebi celo odpisal v škodo družbe.

To je zmotilo banke upnice, ki so njegovemu trgovskemu in zabaviščnemu imperiju odobrile za več kot 400 milijonov evrov posojil, z Mirkom Tušem pa se že vse od leta 2011 neuspešno pogovarjajo o načinu njihovega poplačila.

Banke so ob sklenitvi zadnjega dogovora leta 2016 od Mirka Tuša zahtevale izpolnitev več pogojev. Eden od njih je bil tudi, da Mirko Tuš svojemu podjetju vrne izposojeni denar.

Za blagovno znamko, ki jo je kmalu zatem ukinil, je Telemach zakoncema Tuš odštel 29 milijonov evrov. Kljub temu Mirko Tuš ni poravnal dolga do Tuš Holdinga.

Da bi bila izterjava uspešna, je malo verjetno. Na lastniškem deležu Mirka Tuša v Tuš Holdingu imajo banke že vrsto let vpisane hipoteke. Na tožilstvu so v začetku letošnjega leta na njegovi več milijonov evrov vredni vili v Celju vpisali prepoved prodaje in obremenitve.

Z vprašanji glede tožbe smo se včeraj obrnili na Tuš Holding. Njihova pojasnila še čakamo.

Mirko Tuš potrebuje banke

Zdaj je celjski podjetnik ugotovil, da se mu čas izteka in nujno potrebuje podporo bank.

Te so po nedavnem propadu postopka prodaje 400-milijonskih terjatev do skupine Tuš že praktično obupale nad poslovno in finančno sanacijo tretje največje trgovske družbe v državi.

Zaradi kršitev zavez so se po naših informacijah tudi že začeli postopki, ki lahko konec letošnjega leta pripeljejo do odpovedi veljavnega medbančnega sporazuma (MRA). Ta je bankam do zdaj preprečeval prisilno izterjavo Tuševega dolga.

Zato vodstvo Tuš Holdinga upa, da bodo banke začele pogovore o sklenitvi novega dogovora. Zadolženost skupine Tuš je tako visoka, da ogroža njeno normalno poslovanje in dolgoročni obstoj.

Z ustvarjenim denarnim tokom (EBITDA) bi za poplačilo dolga potrebovala več desetletij. Skupina Tuš je po naših informacijah v lanskem letu kljub rekordno nizki 0,5-odstotni obrestni meri vrnila vsega milijon evrov glavnice posojil.

Banke se zato po besedah več virov zavedajo, da se ne bodo mogle izogniti odpisu dela dolga. Toda o sklenitvi novega dogovora bodo morali v Tuš Holdingu prepričati banke, ki imajo skupaj najmanj 75 odstotkov dolga.

Dve ponudbi za pomembne Tuševe terjatve

Tu pa bi se lahko zapletlo. Ker nekatere banke ne verjamejo v uspešnost reševanja skupine Tuš, so začele prodajo posameznih terjatev s popustom.

Tik pred sklenitvijo posla je Nova KBM, ki prodaja nekaj več kot 20 milijonov evrov terjatev do skupine Tuš. Po naših informacijah je njihov kupec angleški finančni sklad Anacap Financial Partners, ki mu pri poslu svetuje družba Elements Capital Partners.

V manj kot 14 dneh naj bi odločitev o prodaji 70 milijonov evrov terjatev sprejeli v Abanki. Po neuradnih informacijah sta ponudbi dve. Poleg angleškega sklada Anacap po teh terjatvah povprašujejo tudi v podjetju KF Finance, ki dela za uradno še neznanega vlagatelja.

V istem času naj bi odločitev o tem, ali se umikajo iz financiranja skupine Tuš, sprejeli tudi v Addiko banki (nekdanja Hypo banka), ki je ena od večjih upnic. V začetku aprila bo njeno vodenje prevzel dozdajšnji predsednik uprave Gorenjske banke Andrej Andoljšek.

V drugih bankah neuradno pojasnjujejo, da bodo počakali na razplet omenjenih postopkov prodaje terjatev, zlasti Abanke. Če se za prodajo terjatev ne bodo odločile, pa se bodo prisiljene pogovarjati o odpisu dela Tuševih dolgov.

Kupci terjatev bodo imeli pomembno, če ne odločilno vlogo pri pogovorih med bankami in skupino Tuš. Tisti, ki bo kupil več kot 25 odstotkov celotnega Tuševega dolga, bo imel velik vpliv na pogajanja in celo preprečil sklenitev morebitnega novega dogovora. Ob poznejši prodaji drugih bančnih terjatev bo imel tudi neprimerno prednost pred preostalimi interesenti.

Mirko Tuš Foto: Mediaspeed Poročali smo, da se je angleški sklad Anacap v preteklosti zanimal za nakup Tuševih terjatev in zanje bankam po naših informacijah ponudil okoli 90 milijonov evrov. To pomeni, da bi za terjatve odštel le 36 odstotkov njihove nominalne vrednosti.

Poenotenje bank in drugih upnikov je ključnega pomena za sanacijo skupine Tuš. Med upniki so namreč praktično vse slovenske banke in lizinške hiše, kar je vrsto let onemogočalo korenitejšo finančno sanacijo skupine Tuš.

Banke vlekle vsaka v svojo stran

Namesto da bi sprejele odločitev, so raje podaljšale agonijo skupine Tuš. Tudi zadnji prodajni postopek terjatev je propadel zaradi nesoglasij in različnih interesov bank.

Banke upnice, ki so za zavarovanje posojil dobile v zastavo nepremičnine, so ponudbo presojale z vidika tega, koliko znaša likvidacijska vrednost teh nepremičnin oziroma koliko bi lahko zanje iztržile, če bi jih prodale na trgu.

Večje upnice, ki imajo posojila slabo zavarovana, so bile pripravljene tudi na visoke odpise, ki bi jih povzročil sprejem ponudbe z visokim diskontom.

Manjše upnice, ki jim Tuš dolguje le po nekaj milijonov evrov, so bile kljub visoki izgubi pripravljene sprejeti ponudbo, da bi se končalo reševanje tega zahtevnega primera.

Nekatere banke se prodajnemu konzorciju sploh niso priključile, saj so ocenjevale, da se lahko skoraj v celoti poplačajo z unovčenjem zavarovanj.

Toda časa je vedno manj. V prihodnjih mesecih bodo morale vendarle sprejeti odločitev, ki bo dala odgovor na vprašanje, kakšna bo usoda skupine Tuš.