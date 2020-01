Bioplinarno v Lendavi kupil skrivnostni kupec

Za koga gre, ne vedo niti na občini, pričakujejo pa, da se jim bo kupec skupaj z načrti predstavil čim prej. O njem obstajajo le uradni podatki, ki povedo zelo malo. Podjetje Egytec Energy je septembra lani ustanovil Mohamed Fekry El-Saidy iz Genta v Belgiji, poštni nabiralnik pa imajo na naslovu Stegne 35 v Ljubljani.

Matjaž Nanut, stečajni upravitelj Ecosa, je pogodbo o prodaji sklenil 26. novembra. S 600 tisoč evri je podjetje kupilo bioplinarno z zemljišči, sončno elektrarno na zgradbi ter kmetijsko zemljišče in stavbno pravico na kmetijskem zemljišču v Šalovcih, kjer je sortirnica odpadkov. Od tega je dobrih pet tisoč evrov znašala kupnina za sončno elektrarno, poroča STA.

V prvi polovici lanskega leta je za nakup te bioplinarne nezavezujoče ponudbe oddalo devet ponudnikov, prodaje pa ni bilo, o njej je sicer odločala hipotekarna upnica Raiffeisen Landesbank Steiermark.

Župan Janez magyar si želi, da bi se z novim lastnikom čim prej sestali. Foto: STA

Kot je za STA potrdil župan občine Lendava Janez Magyar, o zadevi nimajo prav nobenega podatka, želijo pa si, da bi se z novim lastnikom čim prej sestali.

Po besedah občine ministrstvo za okolje že od leta 2013 opozarja na tveganja, "ki jih pomenita gradnja bioplinarne brez presoje vplivov na okolje z nazivno močjo do enega megavata in izmikanje presoji, saj je obravnavana bioplinarna seštevek šestih enot po en megavat, ki predstavljajo eno celoto z izredno velikim vplivom na okolje, za kar bi bilo treba opraviti presojo vplivov na okolje", poroča STA.

V bioplinarni še vedno 21 tisoč kubičnih metrov živalskih in rastlinskih ostankov

Prav ta bioplinarna je v Lendavi že dlje časa predmet številnih razprav. Poleti 2017 se je iz nje zaradi odloženih bioloških odpadkov širil neznosen smrad, zato so krajani, združeni v civilno iniciativo Petišovci, s protesti zahtevali prepoved njenega delovanja. Ker jim ni uspelo doseči, da bi jo dokončno zaprli, lahko novi lastnik zanjo spet pridobi dovoljenje.

Tam je še vedno 21 tisoč kubičnih metrov živalskih in rastlinskih ostankov, ki jih je treba uničiti, a ker v stečajni masi ni denarja, bi morala to plačati država. Na okoljskem ministrstvu so konec lanskega leta pojasnili, da sredstev za to nimajo.