Trump uresničil napovedi in uvedel višje carine za jeklo in aluminij

Predsednik ZDA Donald Trump je uvedel višje carine na uvoz jekla in aluminija za vse države, razen za Kanado in Mehiko. Ukrep bo začel veljati v prihodnjih 15 dneh.

Donald Trump je sicer v torek na skupni novinarski konferenci s švedskim premierjem Stefanom Lofvenom vztrajal, da bo uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla in desetodstotne carine na uvoz aluminija, kljub Lofvenovim opozorilom, da bo trgovinska vojna na koncu škodovala vsem. K bolj kirurškemu pristopu s carinami ga je pozval tudi predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan, a bil pri tem neuspešen. Kmalu po tem je odstop napovedal Trumpov glavni gospodarski svetovalec Gary Cohn.

Trump je včeraj dejal, da tuje države že desetletja izkoriščajo ZDA, ki imajo 800 milijard dolarjev zunanjetrgovinskega primanjkljaja. Samo s Kitajsko ga je za 500 milijard in Trump je dejal, da je podobno tudi z drugimi državami. "EU z nami ne ravna dobro. Je zelo, zelo nepoštena trgovinska situacija," je dejal Trump ter pribil, da EU zelo ovira poslovanje ZDA z njo.

"Pošiljajo nam avtomobile in drugo v ZDA. Naj delajo, kar hočejo, ampak potem jim bomo dali velik 25-odstotni davek na njihove avtomobile. Verjemite mi, dolgo tega ne bodo delali več. Jaz sem tu, da ščitim," je dejal Trump in ponovil svoje mnenje, da bodo v trgovinski vojni bolj trpele druge države kot ZDA. Doslej je uvedel že carine na uvoz sončnih celic in pralnih strojev, jeklo in aluminij pa je opredelil kot strateško pomembni surovini, ker se država brez lastne proizvodnje ne more iti vojne.

EU napoveduje protiukrepe

V primeru uresničitve ameriških napovedi o uvedbi dodatnih uvoznih dajatev za jeklo in aluminij iz EU je Evropska komisija že pred dnevi opredelila zaščitne ukrepe. EU načrtuje tri vrste ukrepov, za ublažitev izgub tudi dodatne dajatve na nekatere ameriške proizvode, na primer viski bourbon, arašidovo maslo, brusnice in pomarančni sok.

Največja izvoznica jekla v ZDA je Kanada pred Južno Korejo, Mehiko in Brazilijo, ki ji sledi Kitajska.