Trgovci pozivajo: Prodajalne je treba spet odpreti

Izsledki analize Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o okužbah, predstavljeni v sredo, potrjujejo ugotovitve, da trgovina ni vir okužb, so v sporočilu za javnost zapisali v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). Prodajalne je zato treba spet odpreti, pozivajo.

Na TZS so ponovili, da razumejo in podpirajo prizadevanja vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa med prebivalstvom, a ob tem poudarjajo, da tudi uradni podatki NIJZ o deležu potrjenih primerov okužb v obdobju med 16. in 22. novembrom, ki jih je inštitut predstavil v sredo, kažejo, da trgovina ni vir žarišča okužb, piše STA.

"Zato ne vidimo razloga, zakaj mora biti večina prodajaln še vedno zaprtih. Glede na navedeno pozivamo vlado, da sprejme ukrep, na podlagi katerega bodo prodajalne znova lahko poslovale," so navedli v zbornici.

Dodali so, da podatki NIJZ potrjujejo njihove lastne anketne ugotovitve, da trgovina ne predstavlja vira žarišča okužb med prebivalci, saj so bile v prodajalnah okužbe ugotovljene le pri 1,9 odstotka zaposlenih, ti pa se po navedbah TZS niso okužili na delovnem mestu, temveč v zasebnem življenju.

Večji problem višja sila kot okužbe

Za trgovce, katerih prodajalne v zadnjem mesecu dni po vladnem odloku še lahko obratujejo, večji organizacijski izziv kot okužbe po pojasnilih zbornice predstavlja odsotnost zaposlenih zaradi višje sile (varstvo otrok, šolanje na daljavo, nedelovanje javnega prevoza) in karantene, piše STA.

V zbornici poudarjajo tudi, da se epidemiološka slika po omejevanju delovanja trgovin ni bistveno izboljšala in se vmes celo poslabšala, zato ne vidijo razloga, zakaj večina prodajaln ostaja še vedno zaprtih.

Kot pravijo, njihovemu stališču glede odprtja prodajaln pritrjujejo tudi sprejeti ukrepi za trgovinsko dejavnost v ostalih članicah EU, kjer da v nekaterih državah prodajaln v jesenskem valu epidemije sploh niso zapirali, ponekod pa so to izvedli precej bolj ciljno usmerjeno in geografsko omejeno, še piše STA.

