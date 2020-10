Trgovci bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona o trgovini

V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so se odločili, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanje novele zakona o trgovini, je STA danes povedala predsednica zbornice Mariča Lah. Novela, ki bo začela veljati v soboto, je, z nekaj izjemami, prepovedala obratovanje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh.

"Ugotovili smo, da obstaja dovolj elementov, da se gre v ustavno presojo," je povedala Lahova. Zbornica je eni od odvetniških pisarn naročila izdelavo pravne analize, ki bo pripravljena predvidoma prihodnji teden, tako da predsednica zbornice podrobneje o tem, presojo katerih delov zakona bodo predlagali, danes še ni mogla govoriti.

Po noveli, ki bo začela veljati v soboto, trgovci ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh ne bodo več smeli določiti obratovalnega časa prodajaln.

Izjeme bodo prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako bodo lahko ob nedeljah in dela prostih dneh odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.

TZS meni, da bodo posledice zaprtja v času, ko se gospodarstvo sooča s koronsko krizo, hude. Obratovalnega časa bo manj za 16 odstotkov, posledično se bodo prihodki - ob predpostavki, da se bo del nakupov prenesel v druge dni v tednu - znižali za vsaj 10 odstotkov, je ob sprejetju novele ocenila Lahova.

Točno oceno, koliko zaposlenih bi lahko posledično izgubilo delo, bodo v zbornici pripravili na podlagi podatkov trgovskih družb, ki se bodo pridružile pobudi za ustavno presojo zakona, je danes povedala Lahova. Tako zaenkrat ostajajo pri grobi oceni, da bi lahko bi lahko delo izgubilo tudi do 12.000 zaposlenih.

Levica: Zbornica z lažmi nad zaprtje trgovin v nedeljo

V stranki Levica - katere poslanci so maja letos v DZ vložili predlog novele, s katero so povzeli pobudo Sindikata delavcev trgovine Slovenije ob prazniku dela - so v današnjem odzivu na napoved TZS zapisali, da so ocene o 12.000 delavcih, ki bi lahko izgubili delo, zavajanje in da so razlogi za nasprotovanje nedeljskemu zaprtju trgovin le kapitalski. "Nedeljsko odprtje trgovin ne služi družbenim potrebam, ampak prisili medsebojne tržne konkurence in gonji za dobičkom," menijo v Levici.

Navajajo ocene sindikatov, da je v panogi 7000 delavcev premalo in da so zaradi sistema neenakomerne razporeditve delovnega časa prisiljeni v delo, ki presega 40 ur na teden. "Da redno zaposlenih v dejavnosti dejansko primanjkuje, dokazuje tudi dejstvo, da se trgovci v veliki meri poslužujejo študentskega in agencijskega dela. Grožnje z odpuščanji so zato povsem neutemeljene ter se uporabljajo le kot izsiljevanje in zastraševanje javnosti, politike in delavcev v trgovini," pravijo v stranki.