TOP 15 stanovanj in hiš na Hrvaškem

PULJ, Veli Vrh - ekskluzivna novozgrajena vila z bazenom velikosti 186 kvadratnih metrov

Moderno zgrajena nova vila z bazenom stoji na obrobju Pulja. Popolnoma je opremljena s kakovostnim in po meri izdelanim pohištvom in je sestavljena iz dveh nadstropij, v pritličju so spalnica, odprta dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, kopalnica s straniščem in še ločeno stranišče. Iz dnevne sobe je narejen prehod na teraso, ki ima dostop do bazena, v prvem nadstropju sta dve spalnici s pogledom na morje in kopalnica s straniščem. Na dvorišču hiše je pomožna stavba z veliko teraso, prostor za druženje, shramba in dva parkirna prostora. PREBERITE VEČ.

ISTRA, Brtonigla - ekskluzivna vila v zasebnem naselju, ki ima zemljišče, veliko 1.816 kvadratnih metrov, in 217 kvadratnih metrov stanovanjske površine.

Izjemna vila z najvišjimi gradbenimi standardi, razkošnimi in oblikovalskimi detajli stoji na hribu nad Brtoniglo, v zasebnem osamljenem naselju. Objekt je obdan z vilami podobne vrste gradnje. Prostorna vila je sestavljena iz štirih spalnic z lastno kopalnico, odprtega koncepta dnevne sobe, kuhinje in jedilnice, dodatne kopalnice in shrambe. Višina stropov v vseh sobah daje dodaten čar in privlačen videz. Zunanjost vile je popolnoma prekrita z ročno klesanim kamnom. Pred vilo so bazen velikosti 11 x 3,7 metra, velika travnata površina za sončenje, poletna pokrita kuhinja z žarom, savna, jacuzzi in dva pokrita parkirna prostora. PREBERITE VEČ.

REKA, Kostrena

Visokokakovosten in luksuzen objekt površine 467,22 kvadratnega metra, ki ima tri etaže in je bil zaključen letos, stoji na parceli velikosti 851 kvadratnih metrov z možnostjo razširitve do tisoč kvadratnih metrov. Vila je bila grajena po najvišjih standardih. V prvem nadstropju je delno odprt koncept prostrane dnevne sobe s kaminom in jedilnico s kuhinjo, sledi spalnica s kopalnico in savno, ločeno stranišče, shramba in sušilni stroj. V notranjem prostoru celotnega nadstropja je velika terasa s površino 60,88 kvadratnega metra z ogrevanim bazenom na sredini. V drugem nadstropju so tri spalnice in dve kopalnici. Vse sobe v zgornjih nadstropjih imajo pogled na morje, kar je le ena od posebnosti te vile. PREBERITE VEČ.

ROVINJ - luksuzna novogradnja, bližina središča

Luksuzna nova stavba z načrtovanim zaključkom v naslednjem letu (2020) stoji nekaj minut od središča mesta in obale. Uporabljeni so bili samo najkakovostnejši materiali in sodobna oprema. V notranjosti so talne obloge iz kamna, eksotični parket, italijanska keramika, sistem toplotne črpalke, priključen na talno ogrevanje in daljinsko ogrevanje/hlajenje, alarmni sistem z videonadzorom itd. Posebno pozornost je treba posvetiti "zeleni strehi" in prostoru za sončenje, kamnitemu zidu v dnevni sobi in zavarovanemu prostoru v garaži. PREBERITE VEČ.

PAG, Jakišnica - luksuzna kamnita vila z bazenom, veliko teraso in odprtim pogledom na morje

Vila, katere površina je 178 kvadratnih metrov stoji na urejeni parceli velikosti 628 kvadratnih metrov in ima ograjeno parkirišče za več avtomobilov, bazen z zunanjo prho in prostor za sončenje. Novozgrajena vila je v mirnem naselju Jakišnica na povišani legi in ponuja odprt pogled na morje. Vila je sestavljena iz treh spalnic s tremi kopalnicami, glavne spalnice, ki ima dodatno sobo, oblikovano kot garderobo, dnevne sobe s kuhinjo in jedilnico, stranišča za goste, dveh shramb, velike pokrite terase v pritličju in odprte terase v nadstropju. Ima kakovostne materiale, pohištvo in opremo ter visok turistični potencial. PREBERITE VEČ.

BRAČ, Supetar - ekskluzivna zasebna rezidenčna vila z bazenom, 280 kvadratnih metrov

Dve ločeni vili na ekskluzivni lokaciji sta v neposredni bližini morja in pristanišča. Ena stoji v starem središču Supetra, zaščitena z debelim kamnitim zidom in ima popolno zasebnost. Hiša se razteza v dveh nadstropjih. Urejeno dvorišče krasijo zgodovinski kamen in druge podrobnosti, avtohtono vrtnarstvo, palme in limone pa tudi stoletne fige, ki dajejo posebno vzdušje in senco. Prostor dopolnjujejo velika pokrita terasa, kamniti žar in zasebni bazen. Hiša je v celoti klimatizirana in zavarovana z alarmnim sistemom. PREBERITE VEČ.

KRK, Malinska - samostojna hiša s pogledom na morje z velikim vrtom

Samostojna hiša s pogledom na morje stoji v mirni enosmerni ulici 250 metrov od morja v Malinski na otoku Krku. Sestavljena je iz treh nadstropij s štirimi apartmaji. Hiša ima tri dodatne prostore, ki se uporabljajo za shranjevanje, veliko garažo in sončne panele. Veliko dvorišče nudi parkirišče za večje število avtomobilov pred hišo, medtem ko je za hišo in ob njej prostor za druženje in zabavo ter piknik prostor z žarom. Hiša je bila redno vzdrževana. PREBERITE VEČ.

BRAČ, Supetar - hiša na ekskluzivni lokaciji, 198 kvadratnih metrov

Nepremičnina ima urejeno in ograjeno kamnito dvorišče, ki nudi popolno vzdušje zasebnosti z veliko sonca in sence za počitek. Hiša je v celoti opremljena s kakovostnim pohištvom in opremo. Posebnost je tudi izjemna lokacija tik ob marini, plažah in drugih objektih, blizu je tudi trajekt. S svojo naravno okolico, nešteto plaž in zalivov v okolici, bogato in pestro ponudbo restavracij, zabavnih programov ter športnih in rekreacijskih možnosti Supetar izpolnjuje visoke standarde braškega turizma. PREBERITE VEČ.

VELEBIT, Tribanj - kamnita hiša velikosti 145 kvadratnih metrov s 609 kvadratnimi metri zemljišča

Samostojna kamnita hiša, ki stoji v mirnem kraju Tribanj pri Starigradu – Paklenica je kot nalašč za miren oddih z neoviranim pogledom na morje. Hiša ima veliko pokrito teraso z razgledom, na dvorišču pa so trije parkirni prostori. Tribanj je zelo miren kraj, kjer nadaljnja gradnja ni dovoljena, ker spada pod naravni park Velebit in je idealen kraj za družinske počitnice s kristalno čistim morjem. PREBERITE VEČ.

STARIGRAD, Paklenica - stanovanje s panoramskim pogledom na morje

Luksuzno opremljen apartma se nahaja v novo zgrajeni hiši v Starigradu ob morju. Iz dnevne sobe pridete v kočo z zaprto drsno stekleno streho s panoramskim pogledom na morje. Apartma ima svoje parkirišče, plaža pa je oddaljena le 50 metrov. Lokacija stanovanja, razporeditev prostorov in notranja dekoracija zagotavljajo kakovostno življenje. PREBERITE VEČ.

SPLIT, Bačvice - ekskluzivni apartma s pogledom na plažo Bačvice in pristanišče

Apartma meri 73,3 kvadratnega metra in stoji v četrtem nadstropju stavbe na Trgu Mihovila Pavlinovića, sto metrov od plaže Bačvice. Ekskluzivno in kakovostno opremljeno stanovanje sestavljajo dve spalnici, dnevna soba, kuhinja z jedilnim kotom, preddverje, kopalnica in dve terasi s pogledom na plažo ter pristanišče v Splitu. Do konca leta 2019 naj bi stavba, v kateri je stanovanje, dobila tudi dvigalo. PREBERITE VEČ.

RAB, Kampor - samostojna hiša ob marini s pomožnim objektom

Hiša nad marino s pogledom na morje, v prvi vrsti od morja, stoji na otoku Rab, v Kamporju. Hiša je sestavljena iz treh nadstropij. V pritličju so dnevna soba, spalnica, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica s straniščem in shramba. Iz vsake sobe je dostop do terase. Zgoraj so tri velike sobe in manjša soba. Vsaka soba ima dostop do balkona. V istem nadstropju sta še eno stranišče in kopalnica s straniščem. Samostojna stavba v velikosti 33,5 kvadratnega metra služi kot poletna kuhinja in je sestavljena iz shrambe, stranišča in kuhinje. Pred objektom je terasa, obdana z zelenjem in s pogledom na morje. Lokacija je odlična za lastnike čolnov. PREBERITE VEČ.

KORČULA, Prižba - apartma v pritličju hiše, prva vrsta od morja

Apartma velikosti 77 kvadratnih metrov stoji v pritličju kamnite hiše v mestu Prižba na Korčuli. Apartma ima dnevno sobo, dve spalnici, kuhinjo z jedilnico in kopalnico s straniščem. Celotna tla so iz marmorja. Apartma ima teraso, ki vodi do morja. Stanovanje ima parkirni prostor, vrt in veliko zemljišče. Dostop do morja je zagotovljen izključno lastnikom. PREBERITE VEČ.

RAŽANC, Ljubač - hiša z garažo in vrtom, velikosti 90 kvadratnih metrov

Samostojna hiša z garažo stoji v Ljubaču v bližini Zadra. Hiša je sestavljena iz dveh spalnic, predprostora, odprte dnevne sobe s kuhinjo in jedilnico, kopalnice s straniščem in velike terase. Na vrtu sta žar in prostor za večerna druženja. PREBERITE VEČ.

GALIŽANA - hiša v središču Galižane, površine 72 kvadratnih metrov

Hiša se razprostira v treh nadstropjih, v prvem nadstropju je dnevna soba z družinskim vzdušjem, spalnica se nahaja zgoraj. Z minimalnimi naložbami se lahko podstrešje pretvori v drugo dodatno sobo. Zaradi svoje lokacije je hiša kot nalašč za sprostitev in družinska druženja, obenem pa je blizu večjih destinacij, kot so Pulj, Vodnjan in Rovinj. Galižana je stara vas, polna kulturnih spomenikov, zaradi katerih je ta kraj tako poseben. PREBERITE VEČ.

