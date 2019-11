To so podjetja, ki bodo ob koncu leta najbolj razveselila zaposlene #video

Slovensko gospodarstvo kot celota je leto 2018 sklenilo z rekordnimi 4,2 milijarde evri čistega neto dobička. To je 16 odstotkov več kot leto prej, po prvih ocenah pa so spodbudni tudi letošnji poslovni rezultati. Ali bodo temu primerno podjetja odprla svoje mošnjičke in s tem zaposlenim sporočila, da niso zgolj strošek, temveč del uspešne zgodbe?

Največje delodajalce v državi smo vprašali ali bodo ob koncu leta svojim zaposlenim izplačali božičnice oziroma nagrade za poslovno uspešnost in v kolikšnem znesku. Čeprav je mesec obdarovanj tik pred vrati je bilo vprašanje za veliko podjetij še preuranjeno. Nekatera izmed njih so sicer že odločena, da denarno nagrado izplačajo, ni pa še znana njena višina.

V škofjeloškem podjetju z daleč najvišjo nagrado

Da vse zaposlene štejejo kot pomembne člene stabilnega in uspešnega poslovanja dokazujejo v škofjeloškem podjetju LTH Castings, ki zaposluje skoraj dva tisoč lastnih delavcev; nimajo torej ne agencijskih delavcev ne espejev. "Zato tudi letos ohranjamo stimulativno nagrajevanje ob koncu leta, ki bo v skupni višini 2.650 evrov bruto in bo za vse zaposlene v Sloveniji enako," so sporočili. Njihovo poslovanje temelji na izdelavi kompleksnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, pri čemer sodelujejo z najuglednejšimi svetovnimi avtomobilskimi proizvajalci ter največjimi dobavitelji avtomobilske industrije.

V podjetju Akrapovič božičnico že nekaj let nadomeščajo s sistemom nagrajevanja, ki se je po njihovih navedbah izkazal za dobrega, saj spodbuja storilnost. Zaposlenim v prvih mesecih naslednjega leta izplačajo nagrado glede na njihovo uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta in poslovne izkaze podjetja, ki bodo znani v začetku naslednjega leta. Zato o konkretnih številkah še ne morejo govoriti. "Vendar pa je nagrada ob dobri oceni uspešnosti zaposlenega lahko višja od njegove plače," poudarjajo.

Foto: STA Medtem ko se v zavarovalnicah Triglav in Sava še niso odločili o višini nagrad, bodo v AS-u božičnico do 24. decembra izplačali v višini 40 odstotkov novembrske povprečne plače v družbi.

NKBM z višjo božičnico

V Novi KBM bodo letos izplačali božičnico v višini 1142 evrov bruto, kar 223 več kot lani. Do božičnice bodo upravičeni vsi, ki so v banki zaposleni na dan 1. 12. 2019. Nagrade za uspešnost oziroma izpolnjevanje ciljev izplačujejo predvidoma aprila za preteklo leto, zato o višini še ne morejo govoriti. Iz NLB in Abanke odgovorov nismo prejeli.

V Telekomu Slovenije bodo, tako kot lani, izplačali božičnico v višini 70 odstotkov zadnje znane povprečne bruto mesečne plače zaposlenih v državi. "Morebitno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost (13. plača) pa je vezano na preseganje zastavljenih ciljev za leto 2019," dodajajo.

V A1 zatrjujejo, da sodelavce nagrajujejo skozi celotno poslovno leto. 13. plače ne izplačujejo, glede izplačila božičnice pa se odločajo vsako leto posebej.

Farmacevti med bolj radodarnimi

V novomeški Krki bodo enakovredno nagrajeni tako redno zaposleni kot zaposleni prek zaposlitvenih agencij. Božičnico v višini 1.700 evrov bruto bodo prejeli 19. decembra. Ker pa Krkina filozofija nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je potrebno sodelavce za njihovo delo in dosežke ustrezno nagraditi, dajejo velik poudarek nagrajevanju delovne uspešnosti, ki jo razumejo kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev.

"Na osnovi ugotovljene uspešnosti družbe se nagrada za uspešnost izplačuje vsem sodelavcem dvakrat na leto v določenem odstotku plače zaposlenega, ki je za vse zaposlene enak in vsakokratno izračunan za posamično polletje. Do izplačila uspešnosti so upravičeni vsi Krkini sodelavci, ki so v rednem delovnem razmerju oziroma so zaposleni preko zunanjih agencij, razen članov uprave. Ob koncu leta bo sledil tudi izračun uspešnosti za drugo polletje. Za prvo polletje pa je bil že izplačan," so pojasnili.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Tako kot v preteklosti bodo tudi letos v Leku v skladu s kolektivno pogodbo in upoštevajoč uspešnost poslovanja družbe ter maksimalno višino izplačanega regresa, izplačali božičnico. Prejeli jo bodo tako redno zaposleni kakor zaposleni prek agencije, in sicer v višini 1.350 evrov bruto, sorazmerno glede na čas zaposlitve v letu 2019. To je 20 evrov več kot lani, izplačana pa bo 13. decembra.

V Leku imajo poleg božičnice s kolektivno pogodbo urejeno tudi izplačilo za uspešnost, ki se obračunava glede na dejanski doprinos zaposlenega in uspešnost družbe. "Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost se izvede v začetku leta in takrat uveljavljamo ugodnejšo davčno olajšavo," so dodali.

Nagrad se lahko veselijo tudi v energetiki

V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) bodo letos izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini 645 evrov bruto, kar je več kot lani.

Bistveno več več bodo vsem zaposlenim izplačali v družbah GEN-I in GEN-I Sonce. Izplačilo bo enako za obe družbi, in sicer v višini zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v državi, kar znaša 1.712 evrov bruto oziroma 1.333 evrov neto.

V Lidlu bodo prejeli dvakrat več kot v Hoferju

V Lidlu bodo decembra izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini 410 evrov bruto, kar je 55 odstotkov več kot lani.

V Hoferju bodo zaposlenim izplačali 240 evrov bruto, kar je enako kot lani. Poudarjajo, da na višino nagrade ne vpliva morebitna odsotnost z naslova bolniškega staleža.

O denarnem nagrajevanju zaposlenih ob koncu leta še niso razpravljali v Banki Slovenije, Družbi za upravljanje terjatev bank, Postojnski jami, Luki Koper, Petrolu, Mercatorju, Slovenski industriji jekla (SIJ), Perutnini Ptuj. Odgovore preostalih podjetij do roka nismo prejeli.