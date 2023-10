To so nova luksuzna stanovanja v središču Ljubljane #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo uradno odprli prestižni stanovanjsko-poslovni kompleks Schellenburg, ki je zrasel na območju nekdanjega Kolizeja v Ljubljani. V dveh objektih je skupno 125 stanovanj in penthousov, cene segajo do 4,2 milijona evrov. Doslej so jih prodali dve tretjini. Investitor Jože Anderlič je zadovoljen, da je projekt po skoraj 20 letih končan.

Od koncertno-operne dvorane do luksuznih stanovanj. Gradbeni projekt, danes znan kot Schellenburg, se je od leta 2003 veliko spreminjal. "Zgradbo Kolizeja sem kupil 11. septembra 2003, minili sta torej dve desetletji. Ob nakupu sem vedel, zakaj ga kupujem," je v intervjuju za Siol.net dejal snovalec in investitor projekta Jože Anderlič, za katerega je Schellenburg življenjski projekt.

125 stanovanj

Poleg različnih afer, ki so projekt zaznamovale v dveh desetletjih, v zadnjih letih vzbuja pozornost predvsem zaradi cen stanovanj. Kupci so morali za luksuz sredi Ljubljane odšteti med sedem in 12 tisoč evri na kvadratni meter.

Kompleks sestavljata dve zgradbi: vila (15 stanovanj) in palača (110 stanovanj in poslovni prostori). Vila po poročanju Dela že ima uporabno dovoljenje in v štirih stanovanjih naj bi lastniki že živeli. Kupci stanovanj v palači pa naj bi na ključe svojega novega domovanja (oziroma investicije) čakali še dva meseca.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate sprehod po stanovanju v palači Schellenburg.

V palači je na 6.500 kvadratnih metrih tudi poslovni del. V pritličju bodo med drugim salon s pohištvom, restavracija, drogerija. Nad lokali pa šest etaž pisarn.

Kakšne so cene?

V Schellenburgu nove lastnike še vedno iščejo stanovanja, za najmanjše boste odšteli malo manj kot 600 tisoč evrov.

Stanovanje, veliko 68 kvadratnih metrov (najmanjša enota od vseh) , 1 spalnica; cena: 593.286,60 €. V ceno je vključeno: stanovanje, shramba, eno parkirno mesto ter 9,5 odstotka DDV.

, 1 spalnica; cena: 593.286,60 €. V ceno je vključeno: stanovanje, shramba, eno parkirno mesto ter 9,5 odstotka DDV. Stanovanje, veliko 83 kvadratnih metrov (druga najmanjša enota z eno spalnico) , 1 spalnica; cena: 743.665,55 €. Ponudba obsega: stanovanje, shramba, eno parkirno mesto ter 9,5 odstotka DDV.

, 1 spalnica; cena: 743.665,55 €. Ponudba obsega: stanovanje, shramba, eno parkirno mesto ter 9,5 odstotka DDV. Stanovanje, veliko 118 kvadratnih metrov (najmanjša enota z dvema spalnicama): 2 spalnici; cena: 904.798,50 €. V ceno je vključeno: stanovanje, shramba, eno parkirno mesto ter 9,5 odstotka DDV.

2 spalnici; cena: 904.798,50 €. V ceno je vključeno: stanovanje, shramba, eno parkirno mesto ter 9,5 odstotka DDV. Stanovanje, veliko 150 kvadratnih metrov (najmanjša enota s 3 spalnicami): 3 spalnice; cena: 1.368.972,22 €. Vključuje: stanovanje, shramba, eno parkirno mesto ter 22 odstotkov DDV.

