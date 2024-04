Februarja najbolj upadel promet z nepremičninami

Skupni obseg prodaje se je februarja na mesečni ravni zmanjšal za 0,5 odstotka – v trgovini za 0,6 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za 1,8 odstotka. Najbolj je upadel v poslovanju z nepremičninami, so sporočili s statističnega urada. V medletni primerjavi medtem statistiki beležijo rast prodaje.

Med storitvenimi dejavnostmi je skupni obseg prodaje februarja zrasel le v prometu in skladiščenju (za 1,6 odstotka).

Najbolj je skupni obseg prodaje februarja upadel v poslovanju z nepremičninami (za 6,9 odstotka), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 6,6 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 4,8 odstotka), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 3,3 odstotka) ter gostinstvo (za 0,2 odstotka).

Medletno prodaja večja, a promet z nepremičninami navzdol

V medletni primerjavi je bil obseg prodaje večji za 1,3 odstotka. Tako v storitvenih dejavnostih kot tudi trgovini je zrasel za 1,1 odstotka, so zapisali na statističnem uradu.

Najbolj se je dvignil v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,0 odstotka). Sledila sta gostinstvo (za 3,6 odstotka) ter promet in skladiščenje (za 1,8 odstotka).

Po drugi strani pa se je obseg prodaje na letni ravni zmanjšal v poslovanju z nepremičninami (za 15,3 odstotka), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,9 odstotka) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (0,9 odstotka).

V prvih dveh mesecih leta je bil obseg prodaje za 2,4 odstotka večji kot v istem obdobju lani. Rast v storitvenih dejavnostih je bila 2,9-odstotna, v trgovini pa enoodstotna. Obseg prodaje se je povečal v petih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najbolj v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 11,4 odstotka). Upadel je samo v poslovanju z nepremičninami (za 11,0 odstotka).