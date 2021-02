To so najdražja stanovanja v Ljubljani

Kljub epidemiji in z njo povezanim ukrepom za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki je spomladi in proti koncu leta močno oklestil število poslov, cene rabljenih stanovanj niso upadle in so se še malenkost zvišale.

Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja je v prvi polovici lanskega leta znašala 1.920 evrov, še vedno pa je daleč nad povprečjem Ljubljana. V prestolnici je lani kvadratni meter rabljenega stanovanja prvič presegel 2.900 evrov.

Preverili smo nekaj najdražjih stanovanj, ki se trenutno oglašujejo na najbolj obsežnem spletnem portalu za prodajo nepremičnin. Najdražja stanovanja so pričakovano v Ljubljani, 14 pa jih presega prodajno ceno čez milijon evrov.

Mestni trg

Najdražje stanovanje se prodaja v neposredni bližini mestne hiše, in sicer na Mestnem trgu 10. Kot je zapisano v oglasu, se prodaja nadstropje v starejši hiši v starem jedru mesta, ki spada med najpomembnejše arhitekturne spomenike lokalnega pomena v Stari Ljubljani. Za 461 kvadratnih metrov veliko stanovanje v baročni stavbi je cena postavljena pri 1,88 milijona evrov. Stanovanje se prodajajo v VI. gradbeni fazi in ima pogled na Mestni trg in pa Ljubljanski grad, ob tem pa ima tudi dvigalo.

Šiška

Edino med najdražjimi stanovanji, ki ni v najožjem središču prestolnice, je dupleks v Šiški, blizu Pivovarne Union. Stanovanje je v najvišjem nadstropju soseske Belle vie Tivoli, zgrajene leta 2018. Prodajalec za 217 kvadratnih metrov stanovanjske površine in 263 kvadratnih metrov na dveh terasah pričakuje 1,79 milijona evrov.

Stanovanje je že opremljeno, pripadata pa mu tudi dve parkirni mesti z električnimi polnilnicami.

Center

Trenutno tretje najdražje stanovanje se prodaja ob Miklošičevem parku s pogledom na sodno palačo. Stanovanje v stavbi iz leta 1949 je bilo prenovljeno pred 11 leti, cena za 209 kvadratnih metrov pa znaša 1,48 milijona evrov.

Stanovanje se razprostira v prvem nadstropju, ob kuhinji, jedilnici in osrednjem prostoru, ki meri 50 kvadratnih metrov, pa ima še dve sobi s kopalnicama in salon.

Center, staro jedro

Še eno stanovanje s ceno več kot milijon evrov najdemo tik ob mestni hiši. Dupleks obsega 365 kvadratnih metrov in je v četrtem nadstropju. Prodajalec pričakuje 1,39 milijona evrov.

Center, ob Ljubljanici

Peterico najdražjih stanovanj zaokrožuje stanovanje ob Ljubljanici, v bližini Ribje brvi, ki so ga v preteklosti po vsej verjetnosti uporabljali za kratkoročni najem na platformah, kot sta AirBnB in Booking. Trenutno je stanovanje preurejeno v sedem nastanitvenih enot, ki skupno obsegajo 282 kvadratnih metrov in ležijo v prvem nadstropju in v mansardi. Skupno je trenutno v preurejenem stanovanju 26 ležišč, prodajalec pa pričakuje 1,3 milijona evrov. Stavba, v kateri je stanovanje, je iz leta 1949, leta 2010 so obnovili streho in pročelje, apartmaji pa so bili urejeni in opremljeni pred desetimi leti.