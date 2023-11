Telekom Slovenije presegel 200 tisoč maloprodajnih fiksnih širokopasovnih priključkov

Telekom Slovenije, ki upravlja največje fiksno in mobilno omrežje v državi, je v teh dneh dosegel nov mejnik, saj je presegel 200 tisoč maloprodajnih fiksnih širokopasovnih priključkov. Jubilejni priključek je bil priklopljen pri uporabniku v Mariboru, ki mu je Telekom Slovenije ob tej priložnosti za dve leti podaril naročnino na paket NEO in na mobilni paket NAJ.

V letošnjem letu Telekom Slovenije dosega rast števila priključkov v vseh segmentih svojega poslovanja. Tako je po zadnjih javno dostopnih podatkih število maloprodajnih fiksnih širokopasovnih priključkov v drugem četrtletju letošnjega leta - v primerjavi s prvim četrtletjem - povečal za 0,6 odstotka. Konec junija je imel tako 197.344 fiksnih širokopasovnih priključkov, v teh dneh pa je presegel število 200 tisoč.

Takojšnji priklop širokopasovnih storitev

Telekom Slovenije je naredil tudi nov korak pri razvoju rešitve, s katero omogoča priklop fiksnih širokopasovnih storitev, to je interneta, televizije in fiksne telefonije, takoj. Tako od zdaj takojšnji priklop storitev omogoča tako prek vrhunskega omrežja 4G kot omrežja 5G.

Na ta način so uporabnikom fiksne storitve na voljo tudi prek mobilne tehnologije, Telekom Slovenije pa prek nadgrajenega mobilnega omrežja v tem primeru zagotavlja hitrosti do 300 megabitov na sekundo v smeri do uporabnika in do 50 megabitov na sekundo v smeri od uporabnika. Z nadgradnjo kapacitet mobilnega omrežja in modemov je takšen priklop lahko trajna ali začasna rešitev.

Enostavna namestitev za naročnike

Naročnik na prodajnem mestu ali po pošti, če naročnino na fiksne storitve sklene na daljavo, prejme modem in do tri NEO Smartboxe, ki jih lahko enostavno namesti sam, storitve pa delujejo takoj po namestitvi. Novi naročniki paketov NEO A, NEO B in NEO C so tako v primeru, če še nimajo zmogljivega fiksnega priključka, v omrežje takoj povezani prek vrhunskega mobilnega omrežja.

Telekom Slovenije vsem, ki bodo postali naročniki TV-platforme NEO, zagotavlja zadovoljstvo. To pomeni, da tistim, ki s storitvijo ne bi bili zadovoljni, v 30 dneh vrne denar. "Platforma NEO s praktično brezhibnim glasovnim upravljanjem v slovenščini, prenovljenim in nadgrajenim uporabniškim vmesnikom, ki zagotavlja vrhunsko uporabniško izkušnjo, in izredno bogatim izborom TV-vsebin za vse okuse praktično nima konkurence v slovenskem prostoru. In ko jo preizkusiš, potem to preprosto veš," poudarja Katja Šajnovič, direktorica razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije.

Od 28. novembra NEO, najsodobnejšo TV-platformo na slovenskem trgu, ki z glasovnim upravljanjem že pet let postavlja trende in prinaša popolnoma novo izkušnjo spremljanja TV-vsebin, uporabljajo vsi naročniki televizije Telekoma Slovenije. S tem dnem sta namreč prenehala delovati še zadnja starejša TV- komunikatorja BOX S proizvajalca Netgem, s čimer Telekom Slovenije vsem naročnikom zagotavlja najsodobnejšo uporabniško izkušnjo spremljanja TV-vsebin.