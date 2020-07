Telekom Slovenije podpisal pogodbo o prodaji družbe Planet TV

Dogovorjena kupnina znaša pet milijonov evrov, je družba Telekom Slovenije objavila na spletnih straneh ljubljanske borze.

"Ves posel bo zaključen po izpolnitvi vseh odložnih pogojev, dogovorjenih v pogodbi o prodaji, in kupčevi pridobitvi soglasij pristojnih organov. Pričakuje se, da bo transakcija zaključena predvidoma do konca septembra 2020. Soglasje k sklenitvi posla je predhodno podal Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d. Preostalih podrobnosti Telekom Slovenije, d. d., do zaključka posla ne bo razkrival," so še zapisali v družbi.