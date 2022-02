Telekom Slovenije je Top Employer 2022

Oglasno sporočilo

"Leto 2021 je bilo, tako kot leto pred tem, izredno zahtevno in je vplivalo na organizacije po vsem svetu. Kljub temu Telekom Slovenije stalno izkazuje, da je skrb za zaposlene tudi skozi odlične kadrovske prakse središče njegovega delovanja. Zato se uspešno sooča z izzivi spreminjajočega se trga dela ter hkrati skrbi za dobro počutje in zadovoljstvo svojih zaposlenih. Organizacijam, ki so bile v svojih državah certificirane kot Top zaposlovalci, iskreno čestitamo," je na razglasitvi zmagovalcev izpostavil David Plink, izvršni direktor Top Employers Instituta.

Tekom certifikacijskega procesa Top Employers Institute opravi podroben celovit pregled trajnostnih vidikov poslovanja podjetij, vključenih je šest kadrovskih področij, sestavljenih iz 20 tem, vključno s kadrovsko strategijo, delovnim okoljem, pridobivanjem talentov, izobraževanjem, dobrim počutjem ter raznolikostjo in vključenostjo zaposlenih.

"Prejeto strokovno priznanje je priznanje za odlične kadrovske prakse, ki jih uvajamo v družbi. Zadovoljni zaposleni so ključni za uspešno poslovanje, zato razvijamo delovno okolje, ki je odprto za inovativnost in sodelovanje. Skrbimo za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje ter uvajamo inovativne pristope za opolnomočenje zaposlenih. Aktivno delujemo na področju promocije zdravja in preprečevanja izgorelosti, nadgrajujemo sisteme za nagrajevanje in motiviranje, posebno pozornost namenjamo mladim družinam, zaposlenim omogočamo gibljiv delovni čas za lažje usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti ter izvajamo številne aktivnosti za krepitev znamke delodajalca in naše organizacijske kulture," poudarja Cvetko Sršen, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

"Iščemo predvsem strokovnjake s specifičnimi znanji s področij digitalizacije, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in podatkovne analitike. Za nas so vedno zanimivi kandidati s profili, ki podpirajo našo osnovno dejavnost, kot so inženirji, strokovnjaki za omrežja, potrebujemo odlične prodajne svetovalce in razvojnike za razvoj produktov in storitev," pravi Helena Lokar, direktorica Upravljanja s kadri in splošnih zadev. Helena Lokar, direktorica Upravljanja s kadri in splošnih zadev v Telekomu Slovenije, pa dodaja, da je "pridobitev certifikata potrditev, da skrbno in odgovorno razvijamo in nadgrajujemo kadrovske sisteme in razvojne programe ter izvajamo številne aktivnosti na ostalih področjih upravljanja s kadri od izobraževanja, internega prenosa znanj, mentorstva, internega coachinga, upravljanja s talenti, motiviranja in nagrajevanja do ugodnosti ter preventivnih programov in aktivnosti za zdravje zaposlenih. Intenzivno spodbujamo sodelovanje in povezovanje, kadrovske prakse in aktivnosti pa uvajamo, nadgrajujemo in izboljšujemo skladno z izzivi, priložnostmi in trendi na kadrovskem področju."

Kadrovske štipendije za dijake in študente

Telekom Slovenije od leta 2018 ponovno razpisuje in podeljuje tudi kadrovske štipendije. S štipendijami dijakom in študentom omogočajo sodelovanje s strokovnjaki, stik z najnovejšimi tehnologijami ter jim dajejo priložnost za karierni razvoj. Pri štipendiranju so osredotočeni predvsem na tiste fakultete in profile študentov, ki jih je na trgu dela težje dobiti. Nekaj štipendistov so tudi že zaposlili. Dijakom in študentom omogočajo tudi opravljanje praktičnega usposabljanja, so mentorji pri njihovih seminarskih in diplomskih nalogah. Na ta način mladim odpirajo vrata za karierno sodelovanje.

Telekom Slovenije je tudi imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in certifikata Družbeno odgovoren delodajalec ter se uvršča med najbolj ugledne delodajalce v Sloveniji.

