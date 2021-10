Takojšnje nakazilo tudi, ko so banke zaprte

Ali tudi vi redno uporabljate mobilno aplikacijo vaše banke? Finančne transakcije so z uporabo mobilnih aplikacij postale veliko enostavnejše, a se tudi te že umikajo naprednejšim in do uporabnika še bolj prijaznim mobilnim aplikacijam. Za vas smo preverili, kako lahko uporaba Flika poenostavi finančne transakcije vsakega izmed nas. Nakazilo lahko izvedete celo brez da bi poznali bančni račun prejemnika. Preverite kako to poteka.

Velika večina nas že dalj časa redno koristi prednosti, ki jih bančnim komitentom prinašajo mobilne banke. Te so nam v zadnjih letih omogočile hitrejše in lažje finančno poslovanje. Flik pa predstavlja še korak naprej v smeri priročnosti, hitrosti in enostavnosti uporabe. Uporabljajo ga lahko vsi imetniki plačilnih kartic, ne glede na banko, katere komitenti so.

Svoj Flik račun ustvarite brez obiska banke

Da bi uporabljali storitev Flik, ne potrebujete nove kartice, niti vam ni treba obiskati banke. Za aktivacijo potrebujete le pametni telefon, svojo davčno številko in številko bančne kartice. Nekatere banke imajo storitev Flik že integrirano v svojo mobilno banko, komitenti drugih bank pa morajo za uporabo te storitve na svoj pametni telefon posebej naložiti aplikacijo Flik.





Stranke preostalih bank lahko do Flik storitev dostopate znotraj svojih mobilnih bank oziroma mobilnih denarnic: NLB, Nova KBM, Intesa Sanpaolo Bank, Delavska hranilnica in Sparkasse. Aplikacija Flik Pay je na voljo za komitente naslednjih bank: Gorenjska banka, SKB, Sberbank, Addiko Bank, BKS Banka, Deželna banka Slovenije, LON in Primorska hranilnica Vipava. Aplikacija bo kmalu na voljo tudi strankam UniCredit banke.

Za pošiljanje denarja prek Flika potrebujete le telefonsko številko prejemnika. Foto: Getty Images

Flik se samodejno poveže z vašim bančnim računom

Na trgu obstajajo številne finančne aplikacije, ki omogočajo enostavno pošiljanje denarja med uporabniki, a vsaka taka rešitev pomeni nov bančni račun ali pa vsaj eno novo kreditno ali debetno kartico. Storitev Flik pa je drugačna. Da bi jo koristili, ne potrebujete novega bančnega računa, niti kartice.

Če uporabljate Flik znotraj vaše mobilne banke, bo ta samodejno povezan z vašim obstoječim bančnim računom, ki ga že uporabljate. Za vse, ki si morate aplikacijo Flik naložiti posebej, pa bo aktivacija prav tako enostavna. Aplikacija se bo namreč povezala z vašim bančnim računom prek mobilne aplikacije vaše banke. Tako se boste izognili vsej nepotrebni birokraciji, še več, za aktivacijo ne boste potrebovali niti obiskati vaše bančne poslovalnice.

ne bo treba prijaviti novega računa na Finančno upravo Republike Slovenije, saj je Za razliko od drugih domačih in tujih ponudnikov rešitev za lažje in hitrejše finančno poslovanje vam pri uporabi storitve Flik, saj je Flik neposredno povezan z vašim že obstoječim transakcijskim računom.

Denar lahko nakažete kadarkoli, tudi ko so banke že zaprte, ponoči, med vikendi in prazniki. Foto: Getty Images

Brez vpisovanja številke bančnega računa prejemnika

Ko v mobilni banki nakazujete sredstva, potrebujete kar nekaj osebnih podatkov prejemnika, njegove banke in njegovega bančnega računa. Ne samo, da je vpisovanje vseh teh podatkov zamudno, pogosto nam pri nakazovanju denarja prijatelju manjka kakšen podatek. Da bi nakazovanje potekalo bolj gladko in z manj zapleti, so s Flikom pošiljanje denarja drugim uporabnikom poenostavili. Vse, kar potrebujete za nakazilo, je prejemnikova telefonska številka ali e-poštni naslov.

Izvedite nakazilo tudi, ko so banke že zaprte Ena od ključnih prednosti Flika je vsekakor ta, da lahko denar nakažete kadarkoli, pri čemer ga bo prejemnik prejel, četudi bo to v času, ko bodo banke že zaprle svoja vrata, ponoči, med vikendi ali med prazniki. Flik deluje neprekinjeno vse dni v letu.

Izognite se neprijetnemu opominjanju na dolgove

Včasih je lahko sila neprijetno, če ste prijatelja že spomnili, da vam dolguje še nekaj denarja, pa vam ga kljub večkratnemu opominjanju še ni vrnil. Tudi takšne situacije svojim uporabnikom lajša storitev Flik. Poleg tega, da lahko denar prek Flika hitro in enostavno nakažete, lahko pošljete tudi zahtevek za plačilo ter ga s tem opomnite, da vam mora vrniti denar.