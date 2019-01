Tako bo videti ljubljanska Ikea #foto

Trgovski objekt Ikee bo zasnovan po tipskem modelu kot preostale prodajalne skandinavskega trgovca, razprostirala pa se bo na 121 x 184 metrih.

"Vključuje značilen vhod, razstavni salon pohištva, restavracijo in kavarno, skladišče, blagajne, nakupovalni predel, prostor za prevzem blaga ter dodatne prostore za kupce ter prostore za zaposlene, pisarne, tehnični predel in parkirišče," so zapisali pri inženirskem podjetju Elea iC, ki sodeluje s Švedi.

Trgovina švedskega pohištvenega ponudnika bo v nakupovalnem središču BTC. Foto: Elea iC

Objekt bo zgrajen iz prefabriciranih betonskih elementov in jeklene strehe, poseben poudarek pa so namenili izbiri najustreznejšega konstrukcijskega sistema, da bi se kar najbolj povečala funkcionalnost objekta in tudi zmanjšali stroški izvedbe in vzdrževanja, so še zapisali na svoji spletni strani. Vrednost projekta je po zapisu na njihovi spletni strani 30 milijonov evrov.

Odprli naj bi jo že leta 2018, vendar se je zapletlo

Skandinavski pohištveni gigant Ikea je prihod v Slovenijo napovedal pred nekaj leti. Lokacijo za svojo trgovino so izbrali v nakupovalnem središču BTC, kjer so v začetku leta 2015 podpisali predpogodbo za nakup zemljišča in takrat napovedali, da bodo trgovino odprli leta 2018.

Projekt je vreden 30 milijonov evrov, so na spletni strani zapisali pri inženirskem podjetju Elea iC. Foto: Elea iC

Napovedi so hitro padle v vodo, saj se je začelo zapletati že pri pripravi na začetek gradnje, ki naj bi se zamaknila za dve leti. Težavo je predstavljala gradnja ceste, ki bi povezovala Kajuhovo in Ameriško ulico in bi s tem razbremenila druge vpadnice do nakupovalnega središča BTC, gradnja te ceste pa je bila tudi pogoj za pridobitve uporabnega dovoljenja.

Sporna zemljišča, za katera ima Mol nov načrt

Zemljišča bi morala pridobiti Mestna občina Ljubljana, vendar so uradno v lasti podjetja Protect GL v stečaju, občina pa z lastnikom ni našla skupne besede glede cene.

Foto: Elea iC

Na Mol so pred meseci ubrali drugo pot. Po spremenjenem prostorskem načrtu povezovalna cesta ne bi bila več pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, ampak bi jo zgradili šele pozneje, ko bi Mol odkupil oziroma razlastil sporna zemljišča. V vmesnem času bi lahko Ikea že začela gradnjo trgovine, saj je nepremičninski mogotec Aleksander Jereb, ki obvladuje zemljišča, ne bi mogel več blokirati.

Odprli naj bi jo leta 2020

Gradnje pri Ikei ne želijo začeti, dokler ne bodo prepričani, da jim bo uspelo izpolniti vse pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Foto: Elea iC

Ko se gradnja začne, običajno traja leto dni, je pred mesecem za Siol.net dejal Vladislav Lalić, regionalni direktor za nepremičnine in razvoj družbe IKEA SEE. Ob predpostavki, da bi gradnjo začeli sredi prihodnjega leta, bi pohištvena trgovina svoja vrata kupcem odprla v letu 2020.